5 Comments

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha presentado su modelo alternativo de presupuesto para 2026 con un eje claro: un plan de choque para el arreglo de baches, aceras y pavimentos ante el deterioro acumulado en la ciudad.

La portavoz socialista, Clara Martín, fue directa. “Segovia no puede seguir esperando el presupuesto. Llega tarde y la ciudad necesita soluciones”, afirmó.

El PSOE sostiene que, a día de hoy, no ha recibido respuesta a las “líneas rojas” planteadas la pasada semana para negociar las cuentas. Pero, más allá de esa negociación, Martín quiso marcar perfil propio. “No se trata de enmiendas al borrador del Presupuesto, sino poner en evidencia el modelo presupuestario del PSOE, que va mucho más allá de un simple listado de inversiones”, subrayó.

La portavoz criticó que el alcalde haya anunciado hasta seis veces la aprobación de las cuentas sin que se haya materializado ninguna fecha. A su juicio, la ciudad está “sin planificación ni soluciones”.

Entre las prioridades socialistas figura un refuerzo del mantenimiento urbano. Martín describió la situación como preocupante: “La falta de mantenimiento durante casi tres años de las vías públicas de Segovia, renovaciones de redes, pavimentaciones y arreglos de aceras es alarmante… Necesitamos un plan de choque bastante más cuantioso del inicialmente previsto”. También cuestionó que las cuadrillas de acción rápida pasen de 600.000 a 500.000 euros en el presupuesto prorrogado. “Algo totalmente contradictorio con la situación real de la ciudad”, señaló.

Pero el plan socialista no se limita al asfalto. Incluye un Plan Estratégico de Vivienda, la protección del patrimonio municipal del suelo y la creación de vivienda pública en alquiler. “No puede ser que el patrimonio municipal del suelo en 10 años caiga en manos privadas”, advirtió. En empleo, el PSOE sitúa como línea roja la continuidad de la Fábrica de Borra como centro de formación. “Cerrar la Fábrica de Gorna es una línea roja infranqueable para nosotros. Abrirla y volver a crear esos programas de formación y empleo es fundamental”, afirmó Martín.

La portavoz también cargó contra el incremento del gasto político y determinadas partidas de publicidad. “Creemos que hay que tener una reducción importante de partidas dedicadas a la publicidad y propaganda”, defendió.

En paralelo, el grupo reclama recuperar los presupuestos participativos, actualizar los convenios culturales y ampliar los programas de mediación social a todos los barrios.

“Nuestro compromiso no es con calendarios electorales, es con Segovia y con unos presupuestos útiles”, concluyó Martín, marcando distancia con la gestión del PP y dejando claro que el PSOE quiere un giro en las prioridades municipales.