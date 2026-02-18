5 Comments

Hace unos días, la cuenta de Instagram gamedream.ai publicó una curiosa recreación de Segovia convertida en escenario de un mundo arrasado, al más puro estilo de The Last of Us, el popular videojuego que dio el salto a serie de televisión.

A partir de imágenes reales de la ciudad, la inteligencia artificial transforma calles y rincones reconocibles en paisajes cubiertos de vegetación, edificios deteriorados y ambientes desiertos que recuerdan a la estética de la saga. El resultado es una Segovia alternativa, como si los protagonistas del juego caminaran por el Acueducto o el casco histórico en un universo distópico.

Las imágenes han llamado la atención tanto de aficionados al mundo gamer como de curiosos que siguen el auge de la IA en redes sociales. Más allá del impacto visual, la propuesta muestra cómo estas herramientas permiten reinterpretar espacios cotidianos desde códigos propios del cine y los videojuegos, mezclando realidad y ficción con un enfoque creativo.

