6 Comments

La jornada del miércoles comenzó con un accidente en la glorieta Dionisio Duque, en el que se vieron implicados un turismo y un patinete. El siniestro, registrado a las 08:09 horas, se saldó con una persona herida, que fue atendida por los servicios sanitarios.

Poco después, a las 09:24 horas, se produjo otro choque en la avenida Padre Claret, esta vez entre dos turismos, que únicamente dejó daños materiales.

A lo largo del día, la Policía Local de Segovia llevó a cabo distintos controles de tráfico de documentación, alcoholemia y drogas, además de la vigilancia en zonas de carga y descarga. En la Plaza Mayor se detectó una infracción por circulación indebida en zona restringida.

Los agentes también intervinieron en siete emergencias sanitarias, con seis traslados al Hospital General de Segovia y un alta en el propio lugar, y mediaron en dos conflictos entre particulares, además de atender dos avisos por ruidos, resueltos sin mayores incidencias.