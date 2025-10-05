Un herido al volcar su coche en Encinillas

Sobre la 1.40 del domingo 5 de octubre se registraba un accidente de carretera en la CL-603, a la altura de Encinillas (Segovia), a consecuencia del cual un varón de 36 años padecía heridas de gravedad. El accidente se produjo al volcar el vehículo, dejando a su conductor atrapado en el interior, por lo que se precisó la intervención de los Bomberos de Segovia para extraer a la víctima. Tras practicarse la estabilización del herido in situ, fue evacuado al hospital de Segovia en n la ambulancia de Emergencias Sanitarias, junto con personal de Atención Primaria.

