IE University da inicio al curso académico 25/26 en Segovia

IE University ha celebrado hoy la apertura institucional del curso académico 2025/2026 en el Campus de Santa Cruz la Real de Segovia. El acto, presidido por el rector Salvador Carmona, incluyó la investidura de los nuevos Doctores en Business Administration de la institución. A la ceremonia asistieron Blanca Ares González, directora de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León; José Mazarías Pérez, alcalde del Ayuntamiento de Segovia; Marian Rueda Cayón, subdelegada del Gobierno en la provincia de Segovia; José María Bravo Gozalo, vicepresidente 1º de la Diputación Provincial de Segovia; Diego Del Pozo, director provincial de Educación; y Delfín Ortega Sánchez, vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, entre otras autoridades académicas y representantes institucionales.

Marco Trombetta, profesor de Contabilidad Financiera y Microfinanzas, pronunció la lección inaugural, mientras que Marco Giarratana, vicerrector de Coordinación e Investigación, dirigió la investidura de los nuevos doctores, acto en el que Christelle Alkhoury, doctora en Ciencias Empresariales, expresó unas palabras de agradecimiento en nombre de los nuevos doctorandos. La representación de los estudiantes correspondió a Javier Rosales Rodríguez, presidente del Student Government.

Carmona destacó en discurso institucional que en este curso académico IE University ofrece “una formación académica diversa y en constante renovación” y recordó que “la institución ofrece 16 títulos de Grado, 11 Grados Dobles, 18 títulos de Máster y 1 programa de Doctorado”. “Junto a ellos -prosiguió- nuestra oferta se complementa con 19 títulos propios, 35 diplomas, 15 microcredenciales y 22 certificados de formación permanente”. Entre las novedades destacó el inicio del Bachelor in Political Science, “un grado que abre la formación de nuestra universidad a nuevos ámbitos de conocimiento”.

El rector subrayó que IE University no se limita solo a la transmisión de conocimiento a los estudiantes de grado y máster, sino que “su generación constituye un objetivo fundamental”. Afirmó que “la universidad debe anticipar los retos y oportunidades de una sociedad en constante transformación, y preparar a sus estudiantes no solo para el presente, sino para liderar el futuro”. Carmona puso especial énfasis en el compromiso institucional con la innovación pedagógica y académica, y añadió que “en IE University enseñamos el ‘por qué’ detrás de cada concepto, porque el aprendizaje profundo se construye desde la comprensión y la reflexión crítica”.

En su alocución, destacó el impacto social y económico de IE University en Segovia y subrayó que “nuestra vocación es generar valor no solo académico, sino también social. Los datos recientes confirman que IE University contribuye de manera significativa a la economía local, además de proyectar la ciudad internacionalmente”. Precisamente, en relación con la vocación de compromiso de IE con Segovia, el rector recordó la inauguración del Campus Creativo de IE School of Architecture and Design y subrayó que “no solo es un espacio físico, sino un lugar donde convergen tradición, innovación y creatividad”. Puso de manifiesto que la rehabilitación del Palacio de Mansilla constituye un ejemplo de integración entre patrimonio histórico y excelencia educativa, reforzando la identidad cultural de la universidad.

El nuevo curso académico arranca con la apertura del Campus Creativo de IE School of Architecture and Design en el Palacio de Mansilla, en Segovia. El edificio, ubicado dentro del casco histórico de la ciudad, ha sido rehabilitado durante este año y alberga desde este curso a unos 300 de los 1.800 alumnos de IE University que estudian en Segovia. Con una superficie superior a los 5.000 m², la nueva sede dispone de aulas, talleres y laboratorios para experimentación en construcción, materiales y diseño. En él se imparten los programas Bachelor in Architectural Studies, Bachelor in Design, Bachelor in Fashion Design y dobles grados vinculados a arquitectura, diseño y empresa.