Por segundo año consecutivo, las calles de Segovia han revivido la proclamación como reina de Castilla de Isabel I, en lo que apunta a afianzarse como otro fijo de la programación cultural capitalina. Con la participación de compañías teatrales locales, voluntarios, jinetes, halconeros, esgrimistas, más de 200 personas, el evento se ganaba los parabienes de visitantes y locales. “Una maravilla de trabajo”, se jactaba el alcalde Mazarías, que felicitaba a la escenógrafa encargada de encadenar los diferentes cuadros que componen la recreación, Geni Uñón.

En esta segunda entrega el guión se ha modificado respecto a la primera edición, con salida desde el Alcázar para concluir con los diferentes pases y nuevas dramatizaciones (siempre con la proclamación histórica como eje) en el enlosado de la Catedral, donde ha brillado especialmente la enfermera segoviana Cristina San Juan, en tareas de princesa-reina. Era el punto álgido de un fin de semana la mar de isabelino, con recreación medieval y mercado gastronómico-artesanal, que tanto gustan al público en general, ávido de salir de la rutina, y en especial al área de turismo del consistorio, responsable del evento. Un incentivo para llenar las calles de Segovia en un fin de semana cuasi veraniego que va a más.