Por segundo año consecutivo, las calles de Segovia han revivido la proclamación como reina de Castilla de Isabel I, en lo que apunta a afianzarse como otro fijo de la programación cultural capitalina. Con la participación de compañías teatrales locales, voluntarios, jinetes, halconeros, esgrimistas, más de 200 personas, el evento se ganaba los parabienes de visitantes y locales. “Una maravilla de trabajo”, se jactaba el alcalde Mazarías, que felicitaba a la escenógrafa encargada de encadenar los diferentes cuadros que componen la recreación, Geni Uñón.
En esta segunda entrega el guión se ha modificado respecto a la primera edición, con salida desde el Alcázar para concluir con los diferentes pases y nuevas dramatizaciones (siempre con la proclamación histórica como eje) en el enlosado de la Catedral, donde ha brillado especialmente la enfermera segoviana Cristina San Juan, en tareas de princesa-reina. Era el punto álgido de un fin de semana la mar de isabelino, con recreación medieval y mercado gastronómico-artesanal, que tanto gustan al público en general, ávido de salir de la rutina, y en especial al área de turismo del consistorio, responsable del evento. Un incentivo para llenar las calles de Segovia en un fin de semana cuasi veraniego que va a más.
6 octubre, 2025
Una ciudad Patrimonio de la Humanidad travestida y prostituida, una vez más, a los pies de los hosteleros okupas de espacios comunes, sin necesidad, obligando a los habitantes a desparecer o pasar incomodidades.
Feriantes, mal vestidos y fuera de tono, haciendo la competencia a los pocos negocios que van quedando en el reciento amurallado y que pagan sus impuestos (tasas de basura incluidas, con su subida) religiosamente.
Si esto, es lo que se esta ciudad disfruta y celebra, Segovia esta muerta y danza de forma macabra sobre sus propios restos y podredumbre.
Que malos políticos, que malos gestores ¡POBRE SEGOVIA!
6 octubre, 2025
Totalmente de acuerdo con usted, lo más triste es que haya quien no lo quiera ver y encima su único argumento es insultar. Con este gobierno municipal hemos vuelto a lo vulgar y chabacano.
6 octubre, 2025
Sólo has faltado tú, disfrazada de bufona de la Klara.