El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 3 de octubre la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos que incluye a Segovia como beneficiaria de los Planes Edil, con una asignación de 6.852.532 euros para impulsar hasta 13 planes de desarrollo urbano sostenible.

La resolución de la subvención supone para la ciudad de Segovia una inversión total de 11.420.886 euros, de los que un 60 por ciento, 6.852.532 euros serán financiados por los fondos europeos, con la finalidad de transformar la ciudad en un modelo de sostenibilidad, inclusión y calidad de vida como referente de una urbe de regeneración urbana y bienestar ciudadano. Las arcas municipales aportarán el 40 por ciento restante (4,5 millones).

El destino de estas subvenciones del Plan de Actuación Integrado por un valor conjunto de 5,2 millones, que incluyen (PAI) se define en cinco grandes proyectos con 13 actuaciones concretas que abordan los restos y objetivos de la Agenda Urbana de Segovia, proyectos que, en muchos casos, ya están en marcha o en fase avanzada de preparación.

Proyectos avanzados

Entre otros, con estos fondos se acometerán acciones de “Promoción de la Cultura”, como la equipación del Teatro Cervantes, valorada en 3,9 millones, el alumbrado ornamental del Acueducto, ya con proyecto aprobado, por 1.050.000 euros; la ampliación del Centro de Creación La Cárcel para incorporar allí la Escuela Municipal de Artes de Segovia, por 527.000 euros, o la puesta en valor de la iglesia de la Vera Cruz (356.366,21 euros).

La subvención tramitada por el departamento de Hacienda Local, Contratación pública y Fondos europeos, que dirige la concejala Rosalía Serrano, en coordinación con las distintas áreas municipales, hace también especial hincapié en proyectos de mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, bajo el epígrafe de “Comunidad y Eficiencia Energética”, con un presupuesto total de 2.681.500 euros.

En este bloque, la principal actuación es la rehabilitación energética del Centro integral de servicios sociales “Jesús Mazariegos”, con una inversión prevista de 2,5 millones, junto a la instalación de una comunidad energética en la Albuera, por 181.500 euros.

El proyecto “Recursos hídricos suficientes”. Referido a la gestión del agua y sus infraestructuras, tanto de almacenamiento como de distribución, también tiene un gran peso en este proyecto, habiéndose programado el desarrollo de proyectos por un montante total de 2.007.435,17 euros, de los que la mayor acción se centra en la presa de Puente Alta para la mejora de la eficiencia, digitalización y sistemas, para el que ya existe proyecto elaborado en diciembre de 2024, por un montante de 1.437.818,37 euros.

Se completa con el proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua potable, actualmente de fibrocemento, en el barrio de Nueva Segovia, presupuestado en 569.616,80 euros.

Movilidad urbana

La “Movilidad urbana sostenible” forma parte importante de la planificación de la Agenda Urbana de Segovia 2030 con un proyecto incluido en la solicitud de esta subvención de los Planes Edil, con la construcción del vial de conexión de la rotonda del pastor y la del paseo Campos de Castilla, de acceso a la estación Guiomar, presupuestado en 1.239.780,18 euros. En este momento se está redactando el proyecto de ejecución de esta obra.

Este eje de actuación referido a la movilidad incluye también la adquisición de dos minibuses eléctricos para conectar el casco antiguo de la ciudad con el recinto amurallado (750.000 euros) y la adquisición e instalación, por 500.000 euros, de siete cargadores eléctricos que se sumarían a los seis ya disponibles en el Centro de Operaciones del Transporte Público de Segovia para propiciar la ampliación de la flota de autobuses eléctricos.

El último eje de actuación incluido en la subvención y en la previsión de la Agenda Urbana, “Segovia, ciudad inteligente”, supondrán un avance hacia la ciudad inteligente, con la creación de la Oficina Municipal del Dato (550.000 euros), en el que ya se han llevado a cabo acciones como la creación de un Modelo Digital del Terreno y la puesta en marcha del Gemelo Digital del casco histórico; y la puesta en marcha de un programa de Fomento de la Competitividad y Modernización del tejido empresarial segoviano, con una previsión de inversión de 48.029 euros.