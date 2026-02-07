free web stats

Trescasas presenta su renovada “Casa de la Cultura”

Posted By on 7, Feb, 2026

Ayer por la tarde, Trescasas inauguró su nueva Casa de la Cultura, un edificio que durante décadas ha formado parte de la vida del municipio y que ahora comienza una nueva etapa como espacio de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades.

Numerosos vecinos y vecinas se acercaron a celebrar este momento tan especial, compartiendo una agradable tarde, con la ilusión de estrenar un espacio pensado para el encuentro y la vida en comunidad.

Durante el acto, el alcalde, Borja Lavandera, recordó el origen del edificio, construido hace años por los propios vecinos y vecinas para albergar las antiguas escuelas del municipio. Tras su remodelación, el espacio renace con un nuevo propósito, pero manteniendo intacto su espíritu colectivo: seguir siendo un punto de unión para el pueblo.

La nueva Casa de la Cultura se ha concebido como un espacio plurivalente y flexible, capaz de adaptarse a distintas actividades y necesidades. Gracias a sus estructuras móviles, puede transformarse con facilidad: abrirse como una gran sala diáfana para encuentros y eventos o dividirse en varias estancias independientes para talleres, reuniones o propuestas simultáneas. Una versatilidad que permitirá multiplicar sus usos y dinamizar así la vida del nuevo espacio.

La tarde contó además con el acompañamiento musical de Masamadre, grupo local de música tradicional y popular, que puso banda sonora al acto con algunas de sus canciones más conocidas, y tras su actuación, los asistentes disfrutaron de un pequeño refrigerio para completar una tarde perfecta.

Como señaló el alcalde en sus palabras finales, “no solo inauguramos un edificio; inauguramos una casa: un lugar para encontrarnos, aprender, crear, debatir y también celebrar”.

Un espacio vivo, al servicio del pueblo, que crecerá con cada actividad, cada idea y cada persona que lo haga suyo. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este nuevo comienzo.

 

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

2 Comments

  1. Juanito

    7 febrero, 2026

    Ojalá copiaremos un poco algunos granjeños de estas gentes de Trescasas, como los envidio. La unión y el sostenimiento del ayuntamiento al unísono entre todos, me encanta

    • Juan

      8 febrero, 2026

      Qué bien por los vecinos y vecinas , estarán contentísimos los vecinos y vecinas , espero que lo disfruten los vecinos y vecinas .

