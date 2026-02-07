Ayer por la tarde, Trescasas inauguró su nueva Casa de la Cultura, un edificio que durante décadas ha formado parte de la vida del municipio y que ahora comienza una nueva etapa como espacio de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades.

Numerosos vecinos y vecinas se acercaron a celebrar este momento tan especial, compartiendo una agradable tarde, con la ilusión de estrenar un espacio pensado para el encuentro y la vida en comunidad.

Durante el acto, el alcalde, Borja Lavandera, recordó el origen del edificio, construido hace años por los propios vecinos y vecinas para albergar las antiguas escuelas del municipio. Tras su remodelación, el espacio renace con un nuevo propósito, pero manteniendo intacto su espíritu colectivo: seguir siendo un punto de unión para el pueblo.

La nueva Casa de la Cultura se ha concebido como un espacio plurivalente y flexible, capaz de adaptarse a distintas actividades y necesidades. Gracias a sus estructuras móviles, puede transformarse con facilidad: abrirse como una gran sala diáfana para encuentros y eventos o dividirse en varias estancias independientes para talleres, reuniones o propuestas simultáneas. Una versatilidad que permitirá multiplicar sus usos y dinamizar así la vida del nuevo espacio.

La tarde contó además con el acompañamiento musical de Masamadre, grupo local de música tradicional y popular, que puso banda sonora al acto con algunas de sus canciones más conocidas, y tras su actuación, los asistentes disfrutaron de un pequeño refrigerio para completar una tarde perfecta.

Como señaló el alcalde en sus palabras finales, “no solo inauguramos un edificio; inauguramos una casa: un lugar para encontrarnos, aprender, crear, debatir y también celebrar”.

Un espacio vivo, al servicio del pueblo, que crecerá con cada actividad, cada idea y cada persona que lo haga suyo. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este nuevo comienzo.