El Ayuntamiento de Segovia, a través del Servicio de Vías y Obras, llevará a cabo trabajos de reparación de los últimos baches detectados en el tramo superior de la avenida Padre Claret.

Estas labores de mantenimiento se realizarán mañana viernes, lo que hará necesario el corte del carril de circulación en sentido ascendente de esta vía, en el tramo comprendido entre la intersección con la calle Soldado Español y la glorieta de Dionisio Duque.

Los trabajos están previstos entre las 9:00 y las 14:00 horas, y durante este periodo, el tráfico será desviado por la calle Soldado Español.

El Ayuntamiento agradece de antemano la comprensión de la ciudadanía por las posibles molestias que esta actuación pueda ocasionar y recuerda a los conductores la importancia de respetar la señalización provisional instalada en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.