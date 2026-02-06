4 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, avanzó este jueves que los nuevos presupuestos municipales no se votarán en el próximo pleno extraordinario, al considerar que el proceso de negociación sigue abierto y que aún hay margen para alcanzar un acuerdo con los grupos de la oposición. “Ya le avanzo que no”, respondió de forma tajante al ser preguntado por la posibilidad de llevar las cuentas al próximo pleno. Según explicó, el equipo de gobierno está todavía “respondiendo a las críticas que nos han hecho los grupos de oposición” y defendió la decisión de dilatar los plazos para evitar reproches posteriores.

Mazarías sostuvo que una de las críticas recurrentes de la oposición ha sido la falta de tiempo para analizar el proyecto. “Siempre nos han hablado de que no les hemos dado tiempo. Lo han utilizado, además, como argumento. Siempre”, afirmó. A su juicio, ese reproche ya no tiene recorrido: “Ahora la tienen. Ese argumento no lo van a tener”.

El alcalde aseguró que el debate presupuestario llegará al pleno “cuando se hayan aportado todas las posibilidades o cuando tengamos el acuerdo” y remarcó que el gobierno municipal no aceptará volver a ser acusado de falta de diálogo. “No va a volver a pasar que nos achaquen algo que, por cierto, era falso”, dijo.

En este contexto, Mazarías criticó que algunos grupos, pese a disponer ya del proyecto, no hayan reaccionado. “Le das el proyecto de presupuestos y, pasados diez días, todavía no ha habido respuesta”, señaló, descartando además cualquier escenario similar al de Burgos, donde se ha planteado una cuestión de confianza. “Esta es la zanahoria que la portavoz socialista está poniendo delante de este equipo de gobierno para hacerle trampas”, afirmó, rechazando ese paralelismo. El alcalde subrayó que la situación política de Segovia es distinta: “Aquí hay cinco grupos. Y, por tanto, esa zanahoria se la agradezco mucho, pero creo que ya hemos salido hace mucho del colegio y sabemos interpretar las trampas”.

Palencia como referencia

Frente al modelo de Burgos, Mazarías propuso mirar a Palencia. “¿Por qué no piensa en el modelo de Palencia? Es mucho más parecido al que tenemos en Segovia”, planteó, recordando que allí el PP, Vox, IU y Podemos se abstuvieron para permitir la aprobación de los presupuestos de un gobierno socialista. En ese sentido, pidió propuestas concretas a la oposición. “Que coja el modelo de Palencia y nos haga alguna propuesta, que hasta ahora no he visto”, dijo, reprochando además que esa vía no se explorara en mandatos anteriores cuando el PSOE tuvo la oportunidad de hacerlo.

El alcalde insistió en que el diálogo no puede basarse en amenazas. “Si estamos hablando de diálogo, no se trata de hacer mociones de confianza, se trata de dialogar”, afirmó, y calificó de incoherente un discurso que, según dijo, mezcla llamadas al acuerdo con ataques políticos. “Yo creo que hay muy pocas diferencias y que seguramente vamos a poder aprobar este presupuesto”, añadió, reiterando que el equipo de gobierno seguirá trabajando “por ese diálogo y por ese trabajo conjunto con todos los grupos”.