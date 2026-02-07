El grupo municipal Segovia en Marcha (Podemos–AV) ha reclamado al alcalde de Segovia, José Mazarías, que el Ayuntamiento proceda al precinto inmediato de los pisos turísticos y de alquiler de temporada ilegales existentes en la ciudad y ponga en marcha un plan urgente de inspección y cierre para garantizar el cumplimiento de la normativa y frenar la presión sobre el mercado de la vivienda.

La formación basa su petición en los datos publicados por el Ministerio de Vivienda, a través del Sistema Único del Colegio de Registradores, que identifican en Castilla y León al menos 1.300 inmuebles que no cumplen los requisitos legales para operar como viviendas turísticas o de temporada.

Según el portavoz del grupo, Guillermo San Juan, esta situación “altera gravemente el funcionamiento del mercado de la vivienda y restringe el acceso a la misma para la población joven y trabajadora”. San Juan advierte de que la proliferación de este tipo de alojamientos “está reduciendo el parque de alquiler residencial y tensionando los precios”, no solo en las zonas con mayor presión turística, sino “en el conjunto de la ciudad”.

Actualmente, en Segovia capital se contabilizan, según datos del INE, más de 171 viviendas de uso turístico, una cifra que, según la coalición, se ha incrementado de forma notable en los últimos años. A nivel autonómico, Castilla y León acumula más de 1.300 pisos turísticos identificados como irregulares tras la entrada en vigor del nuevo Registro Estatal de Alquileres Turísticos y Temporales, que ha rechazado decenas de miles de solicitudes en toda España por incumplir la normativa.

Plan de inspección y cruce de datos

“Estos datos confirman lo que llevamos tiempo denunciando: durante años ha habido barra libre y una falta absoluta de control sobre los pisos turísticos”, ha señalado San Juan, quien considera insuficiente la creación de registros si no va acompañada de actuaciones municipales. En este sentido, afirma que “no basta con crear registros si luego alcaldes como el de Segovia deciden mirar para otro lado ante irregularidades manifiestas”.

Desde Segovia en Marcha reclaman que el Ayuntamiento solicite formalmente al Ministerio los datos de los pisos irregulares para activar un plan de inspección, con apoyo de la Policía Local, que permita actuar de forma coordinada. La propuesta incluye el cruce sistemático de información entre registros administrativos, licencias municipales y anuncios en plataformas digitales.

La formación subraya que esta reclamación se produce en un contexto de récord de visitantes y creciente presión turística, lo que, a su juicio, hace necesario equilibrar el desarrollo económico vinculado al turismo con el derecho a la vivienda de la población residente.

Según San Juan, el objetivo es que parte de estas viviendas puedan reincorporarse al mercado de alquiler residencial, ayudando a aliviar la subida de precios, en un momento en el que Segovia ha vuelto a situarse como la capital de Castilla y León con el alquiler más caro, tras un incremento del 6 % respecto al año anterior.

El portavoz concluyó advirtiendo de que “si no se actúa de manera decidida y continuada, Segovia corre el riesgo de convertirse en una ciudad escaparate, vaciada y sin vida propia”, y añadió que lo que se pide al alcalde “es exactamente lo mismo que ya están haciendo otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como Salamanca”