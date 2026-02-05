10 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, defendió este jueves el proyecto del Centro de Interpretación del Acueducto, cuyas obras se acometerán en el entorno de la plaza de la Artillería, y rechazó que su ejecución suponga un obstáculo para futuras actuaciones en la zona.

En respuesta a las críticas del Colegio de Arquitectos, que considera un error la ubicación del centro, Mazarías subrayó que se trata de “una opinión que nos importa porque viene del Colegio de Arquitectos”, aunque precisó que el proyecto “no impide para nada lo que puede ser la remodelación de la Plaza Oriental”, ya que “está en un rincón, está en un apartado y no va a ser ningún impedimento”.

El alcalde defendió además el enfoque económico y patrimonial de la actuación, señalando que el objetivo es que el Acueducto genere recursos para su propia conservación. “Tenemos que intentar que el Acueducto nos produzca los beneficios que no nos produce, me refiero a nivel económico, ya que es un monumento abierto”, afirmó, añadiendo que “es una forma muy importante de buscar fórmulas que nos ayuden a financiar la conservación y la protección de nuestro Acueducto”.

En cuanto a un antiguo concurso de ideas para el entorno, Mazarías señaló que se trata de “una idea del siglo pasado” que debe actualizarse. “No tiene nada que ver el resultado de ese concurso con lo que supondría hoy atender al turismo o a los medios de transporte que hay hoy”, afirmó, por lo que consideró necesario “volver a iniciar desde cero este procedimiento” cuando se aborde, un proyecto que, según avanzó, “será muy ambicioso por parte de este equipo de gobierno cuando lo pongamos encima de la mesa”.