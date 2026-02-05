10 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, defendió este jueves el proyecto del Centro de Interpretación del Acueducto, cuyas obras se acometerán en el entorno de la plaza de la Artillería, y rechazó que su ejecución suponga un obstáculo para futuras actuaciones en la zona.
En respuesta a las críticas del Colegio de Arquitectos, que considera un error la ubicación del centro, Mazarías subrayó que se trata de “una opinión que nos importa porque viene del Colegio de Arquitectos”, aunque precisó que el proyecto “no impide para nada lo que puede ser la remodelación de la Plaza Oriental”, ya que “está en un rincón, está en un apartado y no va a ser ningún impedimento”.
El alcalde defendió además el enfoque económico y patrimonial de la actuación, señalando que el objetivo es que el Acueducto genere recursos para su propia conservación. “Tenemos que intentar que el Acueducto nos produzca los beneficios que no nos produce, me refiero a nivel económico, ya que es un monumento abierto”, afirmó, añadiendo que “es una forma muy importante de buscar fórmulas que nos ayuden a financiar la conservación y la protección de nuestro Acueducto”.
En cuanto a un antiguo concurso de ideas para el entorno, Mazarías señaló que se trata de “una idea del siglo pasado” que debe actualizarse. “No tiene nada que ver el resultado de ese concurso con lo que supondría hoy atender al turismo o a los medios de transporte que hay hoy”, afirmó, por lo que consideró necesario “volver a iniciar desde cero este procedimiento” cuando se aborde, un proyecto que, según avanzó, “será muy ambicioso por parte de este equipo de gobierno cuando lo pongamos encima de la mesa”.
5 febrero, 2026
Es que no han venido a perder dinero
5 febrero, 2026
Solo un gilipollas total como Masarisas pinta-calles, obras-con-goteras, diría que el Acueducto “no nos produce beneficios”, cuando es el principal reclamo turístico de la ciudad, y uno de los más importantes de España. Lo que hay que hacer es cuidarlo y protegerlo, cosa que ese inepto total y sus cuentacuentos NO son capaces de hacer. Menos hormigón, más protección. Más barrios, menos ocurrencias para el turista, que no viene a Segovia para meterse en un búnker con goteras y humedades.
5 febrero, 2026
Glenn Murray lleva años pasándose de la raya y ha llegado a su límite. Alguien tendría que tomar medidas porque su comportamiento es inadmisible. En este foro, todo el mundo opina, pero faltar al respeto e insultar, no es de recibo. Insultar al alcalde es grave, muy grave.
5 febrero, 2026
No sé si le parecerá bien, señor Glenn, llamar gilipollas a Mazarías. Seguro que si se lo llamo yo a usted, no le gusta. Vomite lo que quiera. Pero no insulte.
5 febrero, 2026
Perooo… su concejal Melchor González-Salamanca me ha calumniado a mi en la prensa y la televisión nacional… (“insulto” punible por ley) ¿Y eso te parece bien? En dos semanas tiene que dar sus explicaciones al juez. Cualquiera me puede llamar un gilipollas o sinvergüenza, y lo acepto y no pasa nada… pero no se puede decir a 48 millones de españoles que yo “arranqué” una piedra del Acueducto en plan de rabieta y venganza para defender su propia negligencia… eso NO. Un saludo
6 febrero, 2026
Señor Murray, asuma su responsabilidad por robar una piedra del acueducto. Robar es delito y usted ha robado. Todo el peso de la ley sobre los ladrones.
5 febrero, 2026
El Acueducto SÍ genera decenas de millones indirectos cada año (aunque no cobre entrada directa). Decir que “no produce” es ignorar cómo funciona el turismo real. ¡Nos ha tocado la lotería con este alcalde!
5 febrero, 2026
Estaría bien que pusieran el centro de interpretación del acueducto (CIE de Maza) en el mercado de los Huertos, agua ya tiene.
5 febrero, 2026
Se viene denuncia por el insulto. Pillo palomitas y sitio en primera fila para ver bien el espectáculo.
5 febrero, 2026
Pero coño. ¿Aquí también el Guiri chalado este y sus insultos a todo el mundo que mejor le parece? ¿No era este periódico un poco serio? Señores de acueducto: Que le den la medicación y se vaya a volcar obsesiones a su casa, hombre. Cuidado, esto no son las redes sociales y las denuncias suelen caerle al editor. Por cierto, Guiri: ¿lo tuyo y las mujeres sigue igual de “alejado”?