La jornada de puertas abiertas del Mercado de Los Huertos, celebrada este jueves 5 de febrero, ha despertado el interés de comerciantes y emprendedores interesados en optar a alguno de los locales cuya licitación permanece abierta hasta el 16 de febrero. La actividad permitió conocer de primera mano el funcionamiento del mercado y resolver dudas sobre el proceso de adjudicación.

Durante las tres horas en las que se desarrolló la visita, una decena de personas recorrió las instalaciones acompañadas por la concejala de Comercio, Berta Migueláñez, y por técnicos municipales, que atendieron consultas relacionadas con los tipos de negocio previstos, la adaptación de los locales y los trámites administrativos necesarios para concurrir a la licitación. A la jornada se sumó también el alcalde de Segovia, José Mazarías.

Los asistentes pudieron conocer el conjunto del nuevo mercado, así como la distribución de los espacios destinados a carnicería, pescadería, panadería, frutería, ultramarinos, vinoteca y bebidas, además de un punto de cocinado y venta de alimentos preparados. El interés se concentró especialmente en actividades vinculadas a vinos y embutidos, cafetería, panadería y pastelería, aunque también se registraron consultas sobre el resto de puestos