La jornada de puertas abiertas del Mercado de Los Huertos, celebrada este jueves 5 de febrero, ha despertado el interés de comerciantes y emprendedores interesados en optar a alguno de los locales cuya licitación permanece abierta hasta el 16 de febrero. La actividad permitió conocer de primera mano el funcionamiento del mercado y resolver dudas sobre el proceso de adjudicación.
Durante las tres horas en las que se desarrolló la visita, una decena de personas recorrió las instalaciones acompañadas por la concejala de Comercio, Berta Migueláñez, y por técnicos municipales, que atendieron consultas relacionadas con los tipos de negocio previstos, la adaptación de los locales y los trámites administrativos necesarios para concurrir a la licitación. A la jornada se sumó también el alcalde de Segovia, José Mazarías.
Los asistentes pudieron conocer el conjunto del nuevo mercado, así como la distribución de los espacios destinados a carnicería, pescadería, panadería, frutería, ultramarinos, vinoteca y bebidas, además de un punto de cocinado y venta de alimentos preparados. El interés se concentró especialmente en actividades vinculadas a vinos y embutidos, cafetería, panadería y pastelería, aunque también se registraron consultas sobre el resto de puestos
Los locales salen a licitación con precios que oscilan entre los 459 y los 524 euros mensuales, en función del tamaño y características del espacio. Durante la jornada se ofrecieron aclaraciones sobre las posibilidades de adaptación que deberán asumir los adjudicatarios y sobre los requisitos exigidos para formalizar la concesión.
6 febrero, 2026
Ocio… vino… pastelitos…cafetería… justo el mercado de abastos que necesitamos que carecemos de hostelería por aquí 😉
6 febrero, 2026
Las grandes obras no son llevadas a cabo por la fuerza, sino por la perseverancia. (Samuel Johnson). Aquí tenemos un ejemplo que dará buenos resultados para Segovia.
7 febrero, 2026
Habran quitado una fruteria y una panaderia que habia en el antiguo mercado para poner 5 bares y dos tiendas gourmets para turistas. Si eso no es echar poblacion del casco antiguo, que lo es?