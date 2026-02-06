El alcalde de Segovia, José Mazarías, detalló este jueves los pasos y plazos previstos tras el derribo del antiguo parque de bomberos, una actuación que permitirá destinar la parcela a la construcción de 48 viviendas de protección para jóvenes, además de locales municipales en la planta baja.

Según explicó, el proceso inmediato pasa por “terminar de sacar la cimentación que entraba dentro del contrato, recepcionar la obra y liquidarla”. A partir de ahí, el Ayuntamiento deberá reordenar las partidas presupuestarias para poder afrontar el pago. “Tenemos que buscar crédito para pagarla porque era un remanente. Hay que volver a colocar el dinero para pagarla”, indicó.

En este punto, el alcalde quiso aclarar que no existe pérdida económica alguna, frente a las críticas de algunos grupos políticos. “Esto es una forma de confundir a la ciudadanía. El dinero sale del mismo sitio, del Ayuntamiento; no se ha perdido nada”, afirmó, añadiendo que “esa partida no se puede utilizar, pero se utilizará el mismo dinero procedente del mismo sitio”.

Cesión a Somacyl

Una vez completados estos trámites, el Ayuntamiento formalizará el convenio de cesión de la parcela a Somacyl, empresa pública que se encargará de promover las viviendas. “Ya tiene hecho el primer estudio, la primera memoria, que ya nos ha enseñado, de cómo quedará el edificio que habrá en los bomberos”, avanzó Mazarías.

El proyecto contempla 48 viviendas en régimen de venta destinadas a jóvenes segovianos y una zona baja con locales que pasarán a ser propiedad municipal, cuyo uso se definirá más adelante. La actuación incluirá además la ejecución de un nuevo vial, con el objetivo de evitar que todo el tráfico discurra por la plaza de Dionisio Duque.

El alcalde explicó que los trabajos administrativos se están desarrollando “de forma solapada” con la fase final del derribo, de manera que el proceso de cesión no retrase el inicio de la siguiente actuación urbanística.

Retrasos por causas meteorológicas

En relación con los plazos del derribo, Mazarías rechazó la posibilidad de imponer penalizaciones a la empresa adjudicataria, al entender que concurren causas objetivas. “Si nosotros penalizáramos a la empresa estaríamos dando argumentos a la Fundación Biodiversidad para que nos penalizara a nosotros”, señaló.

El alcalde recordó que los retrasos se deben a las condiciones meteorológicas, con “embalsamientos de agua que lo hacen imposible” y “días enteros con todo el entorno cubierto de nieve”, una situación comparable, según indicó, a la vivida en otras obras municipales como las de Nueva Segovia.

Mazarías destacó además la forma en la que se ha ejecutado la demolición. “Que pregunten a los alumnos y profesores del Colegio Claret, que son quienes más de cerca han visto la demolición, con qué mimo, con qué detalle y con qué respeto se ha hecho”, afirmó, subrayando que se han extremado las precauciones “para evitar ruidos, molestias y que los cascotes de un edificio de cinco plantas pudieran caer sobre la calzada”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento da por cerrada la etapa del antiguo parque de bomberos y sitúa la parcela como una de las principales bolsas de suelo para impulsar vivienda protegida para jóvenes en la ciudad.