El Carnaval de Segovia 2026 ya tiene programa e imagen oficial. El cartel, obra del ilustrador guipuzcoano Iban Barrenetxea, toma como eje el acueducto y presenta un arlequín con dos máscaras —el sol y la luna— como símbolo de la dualidad y el espíritu festivo de estas celebraciones, que se desarrollarán entre el 14 y el 22 de febrero.

Tanto el alcalde de Segovia, José Mazarías, como el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, han subrayado la fluida colaboración entre las comparsas segovianas y el área de Cultura y han agradecido a las comparsas Vacceos, Semifusa, Semaforitos, Villalpando Campando, Fundación Personas y La Carraca “su tiempo, apoyo y empeño para hacer del Carnaval de Segovia el mejor posible año tras año”. Monroy ha recordado que estas fiestas encuentran su verdadero escenario en la calle y son, ante todo, “una exhibición de libertad creativa: creatividad en los disfraces, en las letras de las coplas, en la diversidad musical y, también, en la forma de romper con la rutina diaria y celebrar juntos”.

El programa de este año incorpora novedades surgidas de las aportaciones de las propias comparsas, con el objetivo de mejorar la fiesta, fomentar una mayor participación ciudadana y seguir impulsando su crecimiento año tras año. Todo ello para lograr un “Carnaval de todos y para todos”, según ha indicado el regidor segoviano, con música, desfiles, actuaciones, concursos y mucha diversión en torno al tradicional duelo entre Don Carnal y Doña Cuaresma.

Desfile inaugural y pregón a cargo de Quique y Jose “Santana”

El Carnaval arrancará el sábado 14 de febrero con el primer desfile de comparsas oficiales, que partirá a las 20.00 horas desde San Clemente hasta la Plaza Mayor. Allí se celebrará el concurso de Majo y Maja del Carnaval 2026, seguido del primer baile de Carnaval, amenizado por la orquesta La Búsqueda.

El domingo 15 de febrero, a las 13.00 horas, las comparsas se concentrarán en la Plaza Mayor para asistir al pregón, que correrá a cargo de los hermanos Quique y Jose, propietarios del Bar Santana quienes han estado presentes en la rueda de prensa y han avanzado que ya lo tienen todo listo para abrir el Carnaval de este año. La jornada continuará con las tradicionales coplas y la elección del Príncipe y la Princesa del Carnaval. A las 14.30 horas tendrá lugar la tradicional macarronada carnavalera, elaborada por la Asociación de Cocineros Segovianos en colaboración con la Asociación Segovia Sin Gluten. Las raciones tendrán un precio de 2 euros y la recaudación se destinará a la ONG Red Madre Segovia. La comida estará amenizada por DJ Gonch.

Actividades infantiles y Gran Desfile de Carnaval

Los más pequeños serán los protagonistas el lunes 16 de febrero. Por la mañana se celebrará el concurso infantil “Dibuja tu Carnaval” en la sala Expresa y, por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el concurso de comparsas escolares y no escolares, junto con el desfile infantil desde el Azoguejo hasta la Plaza Mayor. Allí, los más pequeños podrán disfrutar de una chocolatada y una disco móvil a cargo de Disco Street.

El martes de Carnaval comenzará con el concurso infantil de disfraces en el Centro Cultural San José, a las 12.00 horas, coincidiendo con un taller de máscaras en la Casa de la Lectura. El Gran Desfile de Carnaval dará comienzo a las 20.00 horas desde San Clemente, con el espectáculo Burlesque de la compañía Full de Sac, y la participación de las comparsas acompañadas por Puntillo Canalla, Batukones, la charanga Ali Oli, la Batukada de Carbonero y los grupos Los Aljibes y Tanami.

Entierro de la Sardina y combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma

Al igual que el pasado año, y atendiendo a la petición de las comparsas, el Entierro de la Sardina vuelve a cambiar de día y en lugar del miércoles de ceniza, tendrá lugar el sábado 21 de febrero. Por la mañana, la Casa de la Lectura acogerá un espectáculo de magia a cargo del mago Alejandro Horcajo. A las 20.00 horas, la comitiva de comparsas, acompañada por la música de la Escuela de Dulzainas, partirá desde la plaza de San Martín hacia la Plaza Mayor, donde se encenderá la tradicional hoguera de la sardina.

Como novedad, la Plaza Mayor acogerá una danza del fuego, a cargo de la compañía Kull de Sac, seguida del espectáculo “Peleíta de Divas”, que recrea el enfrentamiento entre Don Carnal y Doña Cuaresma, recuperando la alegórica lucha medieval entre el exceso y la abstinencia. A partir de las 21.00 horas, la fiesta continuará con un baile de Carnaval amenizado por DJ Ocaña.

El domingo de Piñata pondrá el broche final al Carnaval con la final del concurso de coplas, la entrega de premios y un vermut de carnaval, también a cargo de DJ Ocaña.