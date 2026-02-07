Detenido por robar un reloj de 4800€ con el método del ‘abrazo cariñoso’

La Guardia Civil de Segovia, en el marco de la Operación SANOMEGA, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), ha detenido a un hombre de nacionalidad extranjera, residente en Madrid, como presunto autor de un delito de hurto cometido el pasado 30 de marzo de 2025, culminando con la identificación, localización y detención de su presunto autor el día 4 de febrero de 2026.

La investigación, desarrollada durante varios meses, permitió identificar al presunto responsable gracias al análisis de indicios y patrones delictivos, tratándose de un hombre residente en Madrid con antecedentes por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

El hecho delictivo se produjo cuando la víctima, que caminaba sola, fue abordada por un individuo que, bajo un pretexto inofensivo, logró acercarse y ejecutar el método del ‘abrazo cariñoso’, un contacto afectuoso y repentino que facilita la sustracción de objetos de valor sin que la víctima lo perciba de inmediato.

Mediante esta técnica, el detenido sustrajo un reloj de alta gama valorado en unos 4.800 euros y abandonó el lugar sin levantar sospechas. La víctima advirtió la falta del objeto poco después y presentó denuncia, iniciándose así la investigación.

La detención del presunto autor se llevó a cabo en Madrid, tras coordinar diversas actuaciones, siendo trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.