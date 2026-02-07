free web stats

El Parque Nacional de Guadarrama convoca sus certámenes literarios

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha abierto la convocatoria del X Certamen de Narrativa y del VII Certamen de Microrrelatos, animando a escritores y aficionados a plasmar en palabras sus experiencias, emociones e historias inspiradas en este emblemático espacio natural.

Con motivo del cuadringentésimo aniversario de la obra Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablos, la organización invita a todas las personas interesadas en la escritura a participar en alguno de los dos formatos propuestos: relato largo o microrrelato breve, evocando paisajes, sensaciones y vivencias ligadas a la Sierra de Guadarrama. Ambos certámenes comparten el mismo periodo de inscripción, que estará abierto desde el 29 de enero hasta el 28 de febrero de 2026.

Los concursos están dirigidos a personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad o lugar de residencia, que podrán presentar originales inéditos y no firmados, ajustándose a las normas establecidas para cada modalidad literaria. Las narraciones y microrrelatos deben tener como eje temático la Sierra de Guadarrama y su entorno —ya sea a través de sus paisajes, su historia, sus gentes o las impresiones que estos lugares suscitan en el autor— con el objetivo de promover el conocimiento de su riqueza natural, cultural e histórica. En ambas categorías se otorgarán un primer premio de 700 € y un segundo premio de 350 €.

El jurado, conformado por profesionales de la literatura y especialistas designados por la organización, fallará su veredicto el 13 de marzo de 2026, comunicándolo directamente a los premiados por correo electrónico. La entrega de premios está prevista para el domingo 22 de marzo de 2026, en un acto público que tendrá lugar en Lozoya del Valle.

