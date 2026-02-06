El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado una pregunta dirigida a la concejalía de Personal para conocer los motivos por los que se ha denegado, con motivo de la próxima celebración de las elecciones autonómicas, la concesión del descanso compensatorio en los mismos términos que tradicionalmente se otorgaba a los conserjes de los centros educativos que actúan como sede electoral.

Según la información trasladada por distintos miembros de la comunidad educativa, los conserjes de estos centros han manifestado su malestar ante la decisión municipal unilateral y no motivada de no conceder dichos días de descanso tras la próxima jornada electoral, pese a tratarse de una práctica habitual en anteriores procesos.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Noemí Otero, ha señalado que “estos trabajadores realizan un esfuerzo adicional durante las jornadas electorales, con horarios prolongados y responsabilidades extraordinarias, por lo que resulta incomprensible que ahora se les retiren unos días de descanso que se venían concediendo con normalidad”.

“Si durante años se ha considerado coherente compensar ese trabajo extraordinario con días de descanso, no se puede cambiar el criterio de la noche a la mañana sin explicación alguna”, ha añadido.

Desde Ciudadanos consideran que este tipo de decisiones generan incertidumbre y malestar innecesario entre los trabajadores municipales y en la propia comunidad educativa. “La sensación que se traslada es de improvisación y de falta de sensibilidad hacia el personal que garantiza el correcto funcionamiento de los centros educativos en momentos clave”, ha subrayado Otero.

Por ello, el Grupo Municipal ha solicitado formalmente al equipo de gobierno que aclare cuáles son los motivos que han llevado a la concejalía de Personal a no conceder los dos días de descanso compensatorio a los conserjes que prestarán servicio durante la jornada electoral del próximo 15 de marzo, cuando venía siendo una práctica habitual en procesos anteriores.