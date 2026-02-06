La Universidad de Valladolid ha acordado la expulsión del profesor que justificó públicamente la muerte de Sergio Delgado, el joven fallecido en Burgos tras recibir un puñetazo, al considerar que sus manifestaciones son incompatibles con los valores y la idoneidad exigida para la docencia universitaria.

La decisión se produce tras la apertura de un expediente disciplinario a raíz de un mensaje difundido en redes sociales en el que el docente avalaba el crimen y se mofaba del fallecido, comentario que volvió a adquirir relevancia pública coincidiendo con la celebración del juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Burgos. La institución académica ha señalado que, tras analizar el caso, se ha optado por la expulsión y por trasladar el asunto a la Fiscalía para que valore si existe responsabilidad penal.

Sergio Delgado, natural de Valladolid y de 32 años, había cursado parte de sus estudios universitarios en el campus María Zambrano de Segovia, donde mantuvo vínculos académicos y personales.

Los hechos por los que se juzga al acusado ocurrieron en la madrugada del 24 de febrero de 2024, cuando Delgado se encontraba en Burgos participando en una despedida de soltero. Tras una agresión con un único puñetazo, el joven cayó al suelo y sufrió un traumatismo craneoencefálico mortal.

El juicio ha quedado visto para veredicto. La Fiscalía solicita doce años de prisión por un delito de homicidio doloso, mientras que la acusación particular eleva la petición a veinte años al apreciar un agravante de odio. La defensa sostiene que se trató de un desenlace no intencionado.