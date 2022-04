Suben los contagios por covid en Segovia pero aún sin incidencia en el hospital

La actualización de los datos de seguimiento del covid en la provincia de Segovia deja para el 29 de abril 176 nuevos contagios en tres días (59, 54 y 63), un notable empeoramiento en la propagación de la enfermedad, los peores datos de todo el mes de abril con el nuevo cambio de contabilización de casos.

No obstante, este incremento no está impactando en el sistema hospitalario, la UCI de Segovia está vacía de casos covid en tanto en planta hay 12 ingresados (2 más que en el anterior conteo, recordamos que se efectúan los martes y los viernes) y sin que se registraran fallecimientos. No pasa lo mismo en la mayoría de provincias, incluidas las de Castilla y León, donde el incremento de contagios si apareja aumento en la carga hospitalaria y con 23 fallecidos en los últimos tres días. La región presenta 114 brotes activos, con 2.110 casos. Valladolid registra 26 brotes, seguido de Burgos (21) León (16), Palencia (12), Salamanca (10) Ávila (9), Soria (9), Zamora (9) en tanto en Segovia solo constan dos brotes con 78 casos vinculados.