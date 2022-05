Esta semana conocíamos como el autodenominado país “más libre” del mundo, Estados Unidos, podría eliminar el derecho al aborto. El Tribunal Supremo norteamericano, compuesto en su mayoría por hombres, está decidiendo estos días si las mujeres, dentro de los límites establecidos, podrán seguir ejerciendo este derecho.

Es cierto que Estados Unidos no cuenta con una ley nacional y se amparaba en la jurisprudencia que dejó el famoso caso “Roe contra Wade” donde Jane Roe con un embarazo fruto de una violación denunció al Estado de Texas que se oponía , a través de su Fiscal Henry Wade, a que Jane practicara la interrupción voluntaria de su embarazo. La sentencia sentó el precedente que permitió a muchos Estados establecer el derecho al aborto amparado en la Constitución.

En España sí disponemos de una ley nacional de interrupción voluntaria del embarazo que se consiguió no sin dificultades en 2010 y que ha habido que defender estoicamente durante todos estos años ante los distintos intentos de derogarla. El que más cerca estuvo de hacerlo fue Alberto Ruiz Gallardón y que gracias a un grupo de mujeres que se unieron en el famoso “Tren de la Libertad” no consiguió. Mas tarde le costaría su puesto como ministro de Justicia. Casi diez años después del intento de Gallardón, esta ley y alguna más de reciente aprobación pueden estar en peligro.

Con el ascenso de la ultraderecha en nuestro país y en Europa, se ha vuelto a poner en el centro del debate la derogación de estas leyes. Y ahora la intención puede ser más real que nunca una vez que Vox ya ha asumido poder por primera vez a través del gobierno de coalición en Castilla y León y el PP ha asumido muchos de sus postulados para competir con ellos electoralmente.

De momento, la norma estatal no corre peligro pero la realidad es que nuestra Comunidad no se ha caracterizado por las facilidades a la hora de cumplir la normativa vigente y evidentemente no será ahora cuando lo haga. Como mostraba el último informe del ministerio tan solo un hospital público de nuestra Comunidad ha practicado interrupciones voluntarias de embarazo, siendo las clínicas privadas quienes realizan más del 90% de estas intervenciones. Y tan solo cuatro provincias son las que han notificado abortos, lo que implica que centenares de mujeres han tenido que desplazarse incluso a otras Comunidades Autónomas.