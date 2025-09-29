Abierta la convocatoria de ayudas a Protección Civil

La Diputación de Segovia, a través del Área de Acción Territorial, ha convocado un año más la línea de subvenciones destinada a las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil de la provincia, dotada con una partida de 10.000 euros.

El objetivo de esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 26 de septiembre, es contribuir a sufragar los gastos corrientes de mantenimiento de estas agrupaciones. Las ayudas podrán aplicarse a actuaciones diversas, desde la prevención y extinción de incendios hasta la limpieza de nieve en accesos a núcleos de población, pasando por la adquisición de ropa de trabajo, equipos de intervención o materiales para el mantenimiento de vehículos.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre. Para optar a estas ayudas, las entidades deberán estar inscritas en el Registro del Voluntariado de Protección Civil de Castilla y León y tener su domicilio social en la provincia. La cuantía máxima será de 1.000 euros por beneficiaria, repartiéndose los fondos de forma equitativa entre las solicitantes.

El diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, subrayó la importancia de este apoyo institucional al destacar que “la labor de las agrupaciones de Protección Civil es fundamental para la seguridad de nuestros pueblos” y que “es importante respaldar económicamente su colaboración y dar visibilidad a su disposición ante situaciones complicadas para alcaldes y vecinos”.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el apartado de Subvenciones de Planes Provinciales de la web de la Diputación (https://www.dipsegovia.es/la-institucion/servicios/subvenciones-planes-provinciales).