9 Comments

Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde) ha registrado este lunes en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia una solicitud formal para que se hagan públicos los informes que avalan la autorización de tres nuevas titulaciones de la IE University en la ciudad.

Guillermo San Juan, portavoz del grupo municipal, recalcó que “la principal causa del incremento de los alquileres en la ciudad de Segovia es el incremento del número de alumnos de la IE. Es aritmética simple: más estudiantes IE, más precio de la vivienda, más segovianos y segovianas expulsados de la ciudad”.

Según la formación, la autorización de 300 nuevos estudiantes elevará la cifra total del alumnado de la universidad privada hasta cerca de 4.200, lo que supone casi duplicar el número de estudiantes de la Universidad de Valladolid (UVA) en la capital. San Juan subrayó que “estamos hablando de un volumen de población a 8 estudiantes IE por cada 100 habitantes, que acaparan en torno al 50% del mercado de alquiler”.

El portavoz exigió a la Junta de Castilla y León que “dé la cara y explique a la ciudadanía por qué sigue autorizando a esta empresa privada el incremento de 300 nuevos alumnos cuando la capacidad de carga de la ciudad está totalmente sobrepasada”. Y añadió: “Queremos saber si alguien ha evaluado de verdad qué consecuencias tienen estas medidas sobre la vida de nuestra ciudad”.

San Juan recordó además la reciente ubicación de 300 estudiantes en el Palacio de Mansilla, un hecho que, a su juicio, “evidencia que las administraciones implicadas están sobrepasando la capacidad de carga de la ciudad y no están planificando adecuadamente el impacto de estas decisiones”.