Dos contenedores incendiados por el depósito de cenizas aún calientes

La Policía Local de Segovia intervino este fin de semana en dos incendios en contenedores, ambos originados, según las primeras comprobaciones, por el depósito de ascuas o cenizas sin apagar, un hecho que ha llevado al Ayuntamiento a recordar a la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones en el uso y eliminación de restos procedentes de estufas y chimeneas.

Los incendios se produjeron en distintos puntos de la ciudad y obligaron a dar aviso en dos ocasiones al servicio de extinción de incendios, al detectarse humo saliendo del interior de los contenedores. No se registraron daños personales, aunque sí se generaron riesgos potenciales y molestias en la vía pública.

Estos incidentes se enmarcan dentro del balance de actuaciones realizadas por la Policía Local durante el fin de semana, en el qu e también se registraron tres accidentes de tráfico el viernes, uno de ellos con un herido tras la caída de una motocicleta en la calle Campos de Castilla, y otros dos con daños materiales.

Además, los agentes realizaron cinco controles de documentación, alcoholemia y drogas, con varias infracciones detectadas, así como dos controles de velocidad. También se atendieron tres avisos sanitarios a través del 112, dos de ellos con traslado al Hospital General, y se intervinieron siete llamadas por molestias de ruido.

Recomendaciones del Ayuntamiento

Tras estos incendios, el Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, ha reiterado la importancia de manipular correctamente las cenizas procedentes de estufas y chimeneas para evitar incendios fortuitos.

Desde el Consistorio se recomienda dejar reposar las cenizas entre 24 y 48 horas en un recipiente metálico, asegurándose de que estén completamente apagadas antes de depositarlas en los contenedores. Como medida adicional de seguridad, se aconseja humedecerlas previamente con agua.

El Ayuntamiento recuerda que durante los meses de frío se incrementa el uso de sistemas de calefacción de combustión y, con ello, el riesgo de que restos aún calientes provoquen incendios en los contenedores de residuos, por lo que apela a la responsabilidad ciudadana para evitar este tipo de situaciones.