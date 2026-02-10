El río Eresma amenaza con desbordarse en la zona de la Casa de la Moneda

El Ayuntamiento de Segovia ha activado nuevas medidas preventivas ante la situación de los cauces de los ríos a su paso por la ciudad, tras las intensas lluvias, el deshielo en las montañas y la previsión de que estas condiciones se mantengan en las próximas horas, un escenario que hace prever desbordamientos en las zonas situadas a menor cota, especialmente en los barrios de San Lorenzo y San Marcos.

Según el comunicado municipal, “en las próximas horas habrá desbordamientos en las zonas situadas a baja cota”, por lo que, “por seguridad”, el Ayuntamiento procederá al cierre de las visitas a la Casa de la Moneda y al cierre de los paseos ubicados junto al cauce del río Eresma, concretamente la Alameda de la Fuencisla y la Alameda del Parral.

El Consistorio explica que, aunque la regulación controlada del embalse del Pontón Alto, puesta en marcha por la Confederación Hidrográfica del Duero a instancias del Ayuntamiento, ha permitido retener las posibles inundaciones durante las últimas semanas, la situación actual es más compleja. En estos momentos, el caudal del río Eresma alcanza los 34 metros cúbicos por segundo, mientras que las previsiones apuntan a crecidas de hasta 50 metros cúbicos por segundo a lo largo del día, unos niveles que, según advierte el comunicado, “hacen inevitables las inundaciones en las zonas señaladas”.

Esta previsión ha permitido adelantar distintas actuaciones de seguridad, entre ellas las llevadas a cabo en la Casa de la Moneda, donde los bomberos mantienen instaladas varias bombas de achique y sistemas de contención para minimizar los efectos de la crecida.

El Ayuntamiento informa de que Bomberos, Policía Local, Protección Civil y personal municipal mantienen el estado de alerta, con el objetivo de controlar en la medida de lo posible las crecidas y reducir los daños que puedan producirse.

Finalmente, desde el Consistorio se ruega a la ciudadanía que extreme las precauciones si tiene que circular por zonas inundables y que atienda las indicaciones de los servicios de emergencia mientras se mantenga esta situación.