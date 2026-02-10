Nueva jornada de puertas abiertas en el mercado de los Huertos

El Ayuntamiento de Segovia ha organizado para este próximo miércoles, 11 de febrero, entre las 9.30 y las 14.00 horas, una nueva jornada de puertas abiertas en el Mercado Municipal de los Huertos, dirigida a los interesados en adquirir alguno de los puestos con los que cuenta esta infraestructura.

Quien se acerque podrá conocer la instalación completa del nuevo mercado de los Huertos, así como los espacios destinados a cada una de las actividades previstas (carnicería, pescadería, panadería, frutería, ultramarinos, vinoteca y bebidas y un punto de cocinado de productos), las posibilidades de adaptación a realizar en cada uno de los espacios por los adjudicatarios e incluso todo tipo de aclaraciones sobre los trámites administrativos necesarios para participar en esta licitación.

Las nuevas instalaciones ofrecen espacios modernos, accesibles y adaptados a las necesidades actuales del comercio local, dotados de servicios básicos y zonas comunes que favorecerán la actividad comercial y el encuentro con el público.

Tanto la visita como los detalles del proceso de licitación, que permanece abierto hasta el 16 de febrero, se encuentran publicados en la plataforma de Contratación del Estado.

El pasado jueves se llevó a cabo una primera jornada de puertas abiertas en la que una decena de interesados en la puja por los diferentes espacios, que parte de un precio de licitación entre 459 y 524 euros, pudieron ver de primera mano las instalaciones

La concejala de Comercio, Berta Migueláñez, valoró la respuesta que recibió la primera convocatoria y expresó su deseo de que el proceso de licitación en marcha culmine con la ocupación de todos los locales para la inmediata puesta en funcionamiento de una instalación que “cubrirá las necesidades de abastecimiento básico para los residentes del recinto amurallado a la vez que ofrecerá nuevas posibilidades de compra y ocio para todos los segovianos y los visitantes”, además de remarcar el carácter de “dinamizador del comercio” que cumplirá este Mercado de los Huertos.

Finalizado el proceso de licitación, el objetivo del equipo de Gobierno es adjudicar los contratos de concesión en un periodo de 10 días para que, a partir de entonces, los adjudicatarios puedan acondicionar los locales a su modelo de negocio en un plazo de dos meses, puesto que se entregarán diáfanos, sin acabados interiores, pero sí con instalaciones básicas.