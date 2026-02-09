Una denuncia en Segovia permite desarticular un grupo dedicado a estafas por internet

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en Bizkaia, dedicado a estafas por internet mediante anuncios falsos de videoconsolas y teléfonos móviles, en el marco de la operación “Negare”, una investigación que se inició a raíz de una denuncia presentada en la Comandancia de Segovia.

La investigación comenzó en enero de 2025, cuando una mujer denunció haber sido víctima de una estafa tras intentar comprar una videoconsola a través de una plataforma de compraventa online. La perjudicada realizó un pago como señal mediante el sistema HalCash, sin llegar a recibir nunca el artículo. A partir de ese hecho, los agentes comprobaron que no se trataba de un caso aislado, sino de un modus operandi reiterado.

Las pesquisas permitieron identificar a un grupo formado por seis personas relacionadas entre sí, miembros de un clan familiar residente en Bizkaia, que ofrecía de forma continuada videoconsolas y smartphones de alta gama. Tras ganarse la confianza de los compradores, solicitaban pagos anticipados, principalmente mediante HalCash, sin efectuar posteriormente el envío de los productos. Para dificultar la investigación, los presuntos autores habrían utilizado documentación personal de terceras personas, llegando a suplantar la identidad de cuatro víctimas.

Como resultado de la operación, se ha procedido a investigar a cinco personas —tres hombres, una mujer y un menor de 15 años— por los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. En total, se han esclarecido 28 hechos delictivos, con 28 personas perjudicadas repartidas por distintas provincias, entre ellas Segovia, y un perjuicio económico global cercano a los 8.000 euros. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni la aparición de más víctimas.