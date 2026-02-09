La Diputación de Segovia ha publicado hoy, 9 de febrero, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases de la convocatoria para la concesión gratuita de especies arbóreas destinadas a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con menos de 20.000 habitantes. Dichas bases fueron aprobadas en Junta de Gobierno en sesión ordinaria el 27 de enero de 2026. La iniciativa permitirá el reparto de un total de 3.376 plantas, entre las que destacan 1.746 olmos resistentes a la grafiosis y otras 1.630 plantas de distintas especies.

Esta actuación se lleva a cabo gracias a la colaboración con el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales de Valsaín, dependiente de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y tiene como objetivo la mejora ambiental de los espacios públicos urbanos y rústicos de los municipios segovianos.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que “con esta convocatoria reafirmamos el compromiso de la Diputación de Segovia con la sostenibilidad y la mejora del entorno natural de nuestros pueblos, poniendo a disposición de los ayuntamientos recursos que contribuyen a crear espacios más verdes, saludables y resilientes frente al cambio climático”.

Los municipios interesados podrán solicitar entre 16 y 24 árboles, en función de su número de habitantes, debiendo incluir al menos diez ejemplares de olmo común (Ulmus minor), procedentes del Programa Nacional de Mejora y Conservación de los Recursos Genéticos de los Olmos Ibéricos. Las solicitudes deberán presentarse a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Segovia en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el BOP.

Rodríguez ha subrayado también la importancia de la colaboración institucional, señalando que “la cesión de estas especies por parte del MITECO y del Centro de Valsaín es un ejemplo de cooperación entre administraciones que revierte directamente en el bienestar de nuestros municipios y en la conservación de la biodiversidad de la provincia”.

La recogida de las plantas se realizará en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales de Valsaín, en el Real Sitio de San Ildefonso, en la fecha que se indique en la resolución de concesión. La plantación deberá llevarse a cabo en zonas de uso público y la justificación de la actuación se presentará de forma telemática antes del 30 de junio de 2026.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia de hoy, 9 de febrero, así como en la página web de la Diputación de Segovia.