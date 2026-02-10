6 Comments

El PSOE ha marcado este martes sus prioridades para poder negociar el presupuesto del Ayuntamiento de Segovia para 2026, tras la reunión mantenida con el equipo de gobierno del PP. Así lo explicaron en rueda de prensa la portavoz municipal, Clara Martín, y los viceportavoces Jesús García Zamora y Miguel Merino. Según el comunicado socialista, el grupo acudió al encuentro “con una actitud tranquila, constructiva y propositiva”, aunque advirtió de que no aceptará “ni cheques en blanco ni rescates a la mala gestión del PP”. Para el PSOE, el presupuesto es “la principal herramienta para definir el modelo de ciudad y para resolver los problemas reales del día a día”, y subraya que “no puede entenderse de otra manera”.

Tres condiciones

El PSOE ha fijado tres medidas prioritarias que considera imprescindibles para continuar las conversaciones. La primera es la recuperación del diálogo institucional y de la calidad democrática, comenzando por la reincorporación de la oposición a la Junta de Gobierno Local, de donde fue expulsada tras la llegada del PP al gobierno municipal. García Zamora recordó que el PP gobierna en minoría y que “no se puede construir un presupuesto sólido manteniendo a la oposición al margen de los órganos donde se toman las decisiones”.

La segunda condición planteada es la revisión del modelo de ingresos municipales, con especial atención a la tasa de basuras y el IBI. El PSOE denuncia que en los dos últimos años ha aumentado la presión fiscal “sin que ello se haya traducido en una mejora de los servicios públicos”. En palabras de García Zamora, “se paga más y se recibe menos”.

La tercera prioridad es la revisión en profundidad del gasto corriente, que, según los socialistas, representa cerca del 90 % del presupuesto municipal. El grupo denuncia la existencia de “gasto superfluo vinculado al gasto político, a la propaganda y a partidas prescindibles” y reclama que los recursos se destinen a “lo que realmente mejora la vida de la gente”.

Clara Martín advirtió de que estas condiciones “no son una trampa ni una estrategia” y las definió como “líneas infranqueables”. “Si se cumplen, seguiremos avanzando. Si no se cumplen, aquí se acaba el espacio de negociación”, afirmó.