El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha puesto el foco en el retraso que arrastra la licencia de construcción de una promoción residencial en el entorno de la Plaza de Toros, cuyo expediente llevaría cerca más de un año pendiente de resolución, lo que está generando incertidumbre entre los futuros propietarios de las viviendas y evidenciando, a juicio de la formación liberal, el colapso, desorden y gestión preocupante que sufre la concejalía de Urbanismo.

La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, ha advertido de que “cuando una promoción residencial permanece durante meses y meses sin obtener licencia, no solo se retrasa una obra: se retrasa el acceso a una vivienda, se paraliza inversión y se frena el desarrollo de la ciudad a todos los niveles”.

En este sentido, el grupo municipal ha registrado una pregunta dirigida a la concejalía de Urbanismo para conocer el estado de tramitación de esta licencia y los motivos del retraso. Para Otero, este caso concreto refleja una problemática mucho más amplia y profunda: “Estamos hablando de familias que esperan poder acceder a sus viviendas y de un proyecto que no puede ni siquiera iniciarse por la lentitud administrativa. Es una situación que no puede normalizarse”.

Ciudadanos ha recordado además que los datos de concesión de licencias en la ciudad confirman la gravedad del problema. En lo que va de 2026, el Ayuntamiento de Segovia ha concedido únicamente ocho licencias de construcción, de las cuales solo tres corresponden a la construcción de vivienda nueva. “Son cifras absolutamente insuficientes para una ciudad que necesita ampliar su parque de vivienda y atraer inversión”, ha subrayado la portavoz de la formación naranja.

Otero ha insistido en que la situación de esta licencia no es un caso aislado, sino la evidencia de un problema estructural en la gestión urbanística municipal: “Este es solo un ejemplo más de que el problema de Urbanismo es estructural. No se debe a personas concretas ni a momentos puntuales, sino a una forma de gestión municipal muy perjudicial para la ciudad. Afecta a todos los sectores y a todos los niveles: promotores, arquitectos, constructores y, en última instancia, a los segovianos que quieren vivir o invertir en Segovia, ya sea a nivel particular o empresarial”.

Desde Ciudadanos consideran que la concejalía de Urbanismo continúa instalada en una dinámica continuista, con los peores momentos del PSOE, sin cambios organizativos ni mejoras en la gestión que permitan agilizar la tramitación de expedientes. “La forma de trabajar no ha cambiado, los resultados tampoco, y la interlocución con los sectores afectados sigue siendo prácticamente inexistente”, ha señalado Otero.

Por todo ello, Cs ha exigido una reestructuración urgente del área de Urbanismo, con medidas organizativas y de gestión que permitan desbloquear expedientes y reducir de forma real los plazos de concesión de licencias. “Segovia no puede seguir perdiendo oportunidades por la parálisis administrativa. Necesitamos un urbanismo ágil, eficaz y a la altura de lo que la ciudad merece, con esta forma de proceder, a día de hoy el equipo de gobierno está torpedeando el desarrollo de la ciudad”, ha concluido la portavoz de Ciudadanos.