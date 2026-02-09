El río Eresma entra en nivel rojo en Segovia

El río Eresma ha alcanzado este lunes el nivel rojo de alerta a su paso por la ciudad de Segovia, el umbral más alto de la escala establecida por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), como consecuencia de las continuas lluvias y el deshielo registrados en las últimas horas.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la cuenca del Duero, el Eresma presenta en la capital segoviana un nivel de 2,6 metros y un caudal de 34,30 metros cúbicos por segundo, valores que implican riesgo de inundaciones en zonas habitadas y afecciones a infraestructuras. Ante esta situación, se mantiene una vigilancia constante sobre la evolución del caudal, especialmente en el entorno urbano y en áreas próximas al cauce.

El nivel rojo obliga a extremar las precauciones en paseos fluviales y zonas bajas cercanas al río, donde el aumento del caudal ya es visible en tramos como la Alameda del Parral, uno de los puntos habitualmente más sensibles en episodios de crecida.

Puntos de la cuenca

La situación del Eresma en Segovia se enmarca en un episodio más amplio de crecida de ríos en la cuenca del Duero. La CHD mantiene activados seis tramos en nivel rojo y nueve en nivel naranja, además de la vigilancia sobre otros puntos en nivel amarillo, debido a la elevada aportación de agua procedente de lluvias persistentes y del deshielo.

En el caso de Valladolid, uno de los avisos de la CHD también ha pasado a nivel rojo, con especial atención al tramo del Duero en Quintanilla de Onésimo, considerado el punto de mayor riesgo en la provincia. Además, se mantienen alertas activas en otros ríos como el Esgueva, a su paso por la capital vallisoletana.

La crecida de los ríos ha provocado asimismo cortes de tráfico en varias carreteras secundarias de Castilla y León, incluidas algunas vías de la provincia de Segovia, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

La CHD continuará actualizando la información hidrológica en función de la evolución meteorológica y del comportamiento de los caudales en las próximas horas.