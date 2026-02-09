9 Comments

Posted By Redacción on 9, Feb, 2026
Un grupo de vecinos de Segovia, junto a comerciantes y personas directamente afectadas, ha convocado una caravana ciudadana de vehículos para manifestar su rechazo a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, cuya entrada en vigor está prevista “en breve tras la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento” celebrada el pasado 30 de enero.
En ese Pleno, la ordenanza salió adelante “con el voto favorable del PP, las abstenciones de PSOE, IU, Segovia en Marcha y Cs y los únicos votos en contra de VOX”, según recuerdan los convocantes en el comunicado remitido a los medios.
La Caravana Ciudadana contra la ZBE se celebrará de forma “pacífica” el sábado 14 de febrero, a las 12:00 horas, con salida desde la Plaza de Toros, y recorrerá distintos puntos de la ciudad, ya que, según explican los convocantes, “cada vecino que venga en el vehículo que desee”; el objetivo de la convocatoria es “exigir el retraso inmediato de la ZBE y la apertura de un diálogo real con vecinos, comerciantes y sectores afectados”, concluye el comunicado.
Los promotores de la movilización consideran que la ZBE es “una medida recaudatoria, que no soluciona los problemas reales de contaminación y que no tiene en cuenta la situación económica de una gran parte de la población”. En su opinión, la aplicación de la normativa, vinculada a la etiqueta ambiental de los vehículos, “restringirá el acceso a determinadas calles, limitando nuestro derecho a la movilidad y penalizando a quienes utilizamos el coche para trabajar, comprar o realizar actividades cotidianas”.
En el texto, los convocantes subrayan que “los segovianos no somos ricos y no podemos permitirnos cambiar de vehículo para seguir circulando por las calles por las que hemos transitado siempre” y advierten de que la medida “castiga especialmente a las familias con menos recursos y a los pequeños comerciantes, imponiendo multas a quienes no disponemos de un vehículo nuevo o eléctrico”.
9 febrero, 2026
me gustaría saber quiénes son los convocantes de la marcha. Seguro que los hoteleros del casco histórico y personas que no viven en el. Personas que no sufren el castigo de los coches todos los fines de semana..
9 febrero, 2026
El mismo castigo que sufro yo a diario y no solo los fines de semana viviendo en Vía Roma, en Padre Claret, en Conde Sepúlveda o en Ezquiel González. Si no queremos molestías en ningún sitio habría que prohibir los coches totalmente, porque no se entiende que los que viven en el casco histórico pidan que se prohiba la circulación por sus calles para que vivan tranquilos y no sufrir molestias y esos mismos vecinos puedan circular por todas las calles de Segovia, vaya getas, a mí no me molestes pero yo paso todos los días por la puerta de tu casa en Conde Sepúlveda o en San Marcos y si puede circular con mi coche y molestarte a tí.
¿Lo entiendes segovianin? pues eso..
9 febrero, 2026
Pues yo creo que llevan toda la razón en la protesta.
La ZBE castiga especialmente a la gente con menos recursos.
Y cambiar por capricho coches que aún están bien tampoco creo que sea muy ecológico.
Vistos los votos de cada partido en este asunto en las próximas elecciones regionales habrá que votar a VOX. Enrique J. V. y compañía estamos con vosotros.
9 febrero, 2026
Con lo cara que está la gasolina, la manifestación les va a salir por un dineral, jajajajajajajajaja otro ejemplo del coeficiente intelectual de los votantes de VOX jajajajajaja
9 febrero, 2026
Por tanto detrás de la caravana está Vox y los hosteleros. Con eso ya está dicho todo. Buscan impedir pero sin dar ni guna solución al problema que tiene Segovia en su casco histórico. O tú, que tanto los apoyas, cual sería la solución para los problemas de trafico y de aparcamiento del casco histórico?
Ya que no te parece bien la actual, dinos tú cual sería la solución.
9 febrero, 2026
Lo que no habría que dejar es entrar a los que no están empadronados en el municipio. Pero en TODO. Eso fomenta que la gente se quede en la ciudad y paguen tributos.
Es una vergüenza que alguien que vive en nueva Segovia no pueda ir con el coche por la ciudad donde paga impuestos por circular
10 febrero, 2026
La normativa aprobada plantea tantas excepciones que no va a perjudicar a ningún empadronado ni comerciante de la zona, por otra lado un espacio muy reducido respecto a la superficie total de la ciudad.
No veo ningún problema en aplicarla y creo que esa protesta -legítima- es completamente ideológica y atizada con falsedades e interpretaciones torticeras por parte de VOX.
10 febrero, 2026
La que te va a caer por parte de todos los trolls de Vox que pululan por aqui….
10 febrero, 2026
Todo esto tiene una solucion facil. Establecer la ORA las 24 horas del dia los 365 dias del año. Y que cada hora de aparcamiento cueste 15 euros. Veras que pronto todos los que suben en coche a tomar cañas y a comer, dejan de hacerlo. Y asi los liberales estaran contentos porque nadie les impide circular con su coche y ya no podran quejarse de que nadie les impide a circular libremente.
Pero claro, entonces se quejarian de que el estado les oprime en su libertad de no pagar impuestos…