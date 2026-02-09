9 Comments

Un grupo de vecinos de Segovia, junto a comerciantes y personas directamente afectadas, ha convocado una caravana ciudadana de vehículos para manifestar su rechazo a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, cuya entrada en vigor está prevista “en breve tras la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento” celebrada el pasado 30 de enero.

En ese Pleno, la ordenanza salió adelante “con el voto favorable del PP, las abstenciones de PSOE, IU, Segovia en Marcha y Cs y los únicos votos en contra de VOX”, según recuerdan los convocantes en el comunicado remitido a los medios.

La Caravana Ciudadana contra la ZBE se celebrará de forma “pacífica” el sábado 14 de febrero, a las 12:00 horas, con salida desde la Plaza de Toros, y recorrerá distintos puntos de la ciudad, ya que, según explican los convocantes, “cada vecino que venga en el vehículo que desee”; el objetivo de la convocatoria es “exigir el retraso inmediato de la ZBE y la apertura de un diálogo real con vecinos, comerciantes y sectores afectados”, concluye el comunicado.

Los promotores de la movilización consideran que la ZBE es “una medida recaudatoria, que no soluciona los problemas reales de contaminación y que no tiene en cuenta la situación económica de una gran parte de la población”. En su opinión, la aplicación de la normativa, vinculada a la etiqueta ambiental de los vehículos, “restringirá el acceso a determinadas calles, limitando nuestro derecho a la movilidad y penalizando a quienes utilizamos el coche para trabajar, comprar o realizar actividades cotidianas”.

En el texto, los convocantes subrayan que “los segovianos no somos ricos y no podemos permitirnos cambiar de vehículo para seguir circulando por las calles por las que hemos transitado siempre” y advierten de que la medida “castiga especialmente a las familias con menos recursos y a los pequeños comerciantes, imponiendo multas a quienes no disponemos de un vehículo nuevo o eléctrico”.