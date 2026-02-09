La ASPD deja huella en una XLI Gala del Deporte

El Teatro Juan Bravo acogió este jueves la XLI Gala del Deporte de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva (ASPD), una cita que reunió a deportistas, técnicos y autoridades y en la que se entregaron 32 galardones, con especial protagonismo para los hermanos Isaías y Gedeón Guardiola y para el periodista Tomás Guasch, reconocidos por su trayectoria profesional.

La gala se abrió con una actuación de las gimnastas del club Somai y contó con la presencia del presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Jesús Álvarez, que acompañó a los periodistas segovianos en esta edición.

Premios principales

En la categoría Oro, fueron reconocidos Jorge de Frutos, por convertirse en el primer segoviano en debutar oficialmente con la selección absoluta de fútbol, y Ángel Velasco ‘Lin’, tras proclamarse campeón de la Copa Intercontinental con el Palma Futsal. También recibieron este galardón el piragüista David Llorente, campeón del mundo de Kayak Cross Contrarreloj, y el tirador Julio Jiménez, triple campeón del mundo de tiro olímpico.

La ASPD distinguió además a deportistas segovianos con títulos y medallas en campeonatos nacionales e internacionales de disciplinas como triatlón, kickboxing, atletismo, fútbol sala, kilómetro vertical, pádel, pelota, tenis de mesa o campo a través, así como a clubes y personas vinculadas al deporte base.

Trayectorias

El premio a la Trayectoria Local recayó en el juez de atletismo José Luis de Andrés, mientras que los reconocimientos nacionales fueron para Tomás Guasch y para Isaías y Gedeón Guardiola, que pusieron fin a su carrera deportiva en Nava de la Asunción. En representación de ambos, Gedeón Guardiola agradeció “el cariño con el que nos habéis tratado” y destacó que finalizar su carrera en Segovia es “algo que nos llevamos en el corazón”.

Guasch recibió el Premio Pablo Fierro, entregado por la presidenta de la ASPD, Elena Gutiérrez, y por las hijas de Pablo Fierro. En su intervención, el periodista defendió un periodismo deportivo “que se interpreta, se defiende y se ama” y animó a la Asociación a mantener una gala que reconoce a un deporte “que forma gente de bien”.

La gala se completó con exhibiciones deportivas y el recuerdo a varias efemérides del deporte segoviano, cerrando una edición que volvió a poner el foco en el talento y la trayectoria del deporte de la provincia.