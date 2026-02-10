4 Comments

La coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar- Verdes Equo concurre a las elecciones autonómicas del 15 de marzo con una candidatura que combina experiencia y renovación, con presencia de personas que acumulan compromiso y trabajo incansable en sus respectivos municipios.

El coordinador provincial y responsable federal de Soberanía Alimentaria y Mundo rural de Izquierda Unida, Carlos Serrano, encabeza la lista por Segovia. Ocupa el número dos Lucía Arranz, concejala de IU y segunda teniente de alcalde en Cuéllar, mientras que Alejandro Álvarez (Sumar) figura en el tercer puesto.

Completan la candidatura Estela Gilbaja, de IU San Ildefonso, Jacobo Peña, portavoz de IU en el Ayuntamiento de El Espinar, Adriana López, de IU El Espinar y Víctor Borreguero, de IU La Lastrilla. Como suplentes figuran Montse Sanz, ex concejala de IU en Cuéllar, Diego Peñalosa, referente de CCOO en Segovia y María Sanz, de IU Trescasas.

La coalición se presenta a los comicios autonómicos con el compromiso firme de defender los servicios públicos, fomentar políticas de izquierdas progresistas, feministas y que protejan el mundo rural y el medioambiente. La candidatura concurre a la cita electoral con el objetivo de revertir los efectos de casi 40 años de políticas dañinas y promesas incumplidas del PP, que tan negativamente han afectado a nuestra provincia.

Este jueves se celebrará un encuentro abierto en Segovia capital, en el centro cultural San José, bajo el título ‘La Castilla y León que queremos’. A este encuentro acudirán los representantes de la candidatura IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo para exponer las principales líneas programáticas y de actuación, así como recoger propuestas y entablar un diálogo en torno a la realidad que afecta a Segovia y a la Comunidad. También estará presente Juan Gascón, candidato de IU a la presidencia de la Junta de CyL.