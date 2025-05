8 Comments

Sobre un centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Segovia se manifestaban, el día de Santa Rita, festivo en la administración local, contra lo que entienden mal trato por parte del consistorio y su equipo de Gobierno. Algo bastante inédito. Dos pancartas abrían el frente de manifestación, una reclamando la recuperación de las revisiones médicas, la otra exigiendo que se cumplan los compromisos para la mejora de la plantilla.

La verdad es que hay mal rollo con el alcalde Mazarías entre los funcionarios. Lo de las revisiones, pues bueno, cuestión menor. Al parecer es un expediente que se está retrasando. Dos años llevan sin revisiones porque la anterior prestataria del servicio iba encadenando contratos anuales. Se intenta poner orden, hacer una contrata en tiempo y forma, pero ya se sabe, en casa del herrero…

Todo indica que el verdadero trasfondo está, por un lado, en la falta de personal para muchos servicios (la plantilla está muy envejecida y abundan las jubilaciones), en la contratación de una mutua para supervisar las bajas laborales, y sobre todo en el proceso de cobertura de las Ofertas de Empleo Público de 2023 y 2024, referidas a 116 puestos de trabajo, tanto de acceso libre (74), como de promoción interna (42), con procesos de oposiciones y convocatorias ya resueltas o en avanzada fase de conclusión, a lo que se añadirá en breve la de 2025.

Cuando entró de alcalde Mazarías se encontró con un verdadero desbarajuste en el área de personal. En gran medida culpa de los anteriores alcaldes socialistas, que si bien es cierto que se encontraron con la normativa de la tasa de reposición durante la crisis del 2008 y años posteriores, se caracterizaron por un laissez faire que en la práctica se ha saldado con un mar de interinos, personal que lleva décadas en comisión de servicio (la ley lo limita a dos años), jubilaciones sin cubrir y ausencia total de concursos públicos para la reposición de plazas. Un ejemplo que gustan contar en el equipo de Gobierno. “Cuando llegamos, había una sola persona en contratación, una… Ahora hay cinco”. Sabiendo todo eso, que Clara Martín apadrine ahora el descontento bien puede calificarse, como hace el grupo municipal popular, de “toda una desfachatez”.

Lo es. Añadan a eso que la nueva jefa de personal parece empeñada en “cumplir la ley”. Ya ven ustedes. La anterior, magnífica persona, no es que no cumpliera la ley, pero bueno, era otro estilo, más contemporizadora con las dinámicas internas de la administración. Ya me entienden. La nueva pues no. Si la ley dice que las oposiciones son de libre concurrencia, son de libre concurrencia. En las de promoción interna pasa, por ejemplo, que procesos de sustitución de plazas por jubilación, que antes heredaba el segundo al mando, se han “semiabierto” ahora, de manera que el “heredero” tiene que competir por la plaza de encargado con personal de la casa que, aún trabajando en otros departamentos, está en sus mismas categorías laborales. “Y así estoy con cincuenta y muchos estudiando la ley de contratos”, me cuenta un afectado. Total, que los trabajadores municipales sienten que han pasado de tener una suerte de ángel de la guarda a un capo de personal.

Y está lo de la supervisión vía mutua de las bajas laborales. Eso no hace ninguna gracia. Hasta ahora, un médico de empresa interno era el encargado de sancionar la bajas, ahora, el consistorio quiere externalizarlo a una mutua, que es lo normal en cualquier empresa, pero los trabajadores lo ven como un retroceso y temen que pueda derivar en más papeleo, dificultades y burocracia cuando tengan que tomar una baja. Y probablemente tengan razón.

Supongo que también hay otros motivos, promesas incumplidas y situaciones puntuales de arbitrariedad. Como traslados a unas oficinas ubicadas en el erial del CIDE. Nada que no pase en muchos trabajos. Como no es menos cierto que hay una instrumentalización partidista de la oposición en todo el proceso para desgastar la preocupantemente desgastada figura del alcalde Mazarías. Eso, tampoco es nada nuevo.