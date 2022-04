Riaza retomará su festival country el 16 y 17 de julio con homenaje a Neil Young

Riaza volverá a acoger el que se considera mejor festival de música country de España este verano 2022. Serán los días 16 y 17 de julio. El sábado 16 de julio, el campo de fútbol “Las Delicias” acogerá dos años después el escenario principal del Huercasa Country Festival. Por su parte, durante la mañana del sábado 16 como el domingo 17 de julio, el festival se trasladará a la Plaza Mayor con música en directo, country line dance y actividades gratuitas.

La organización irá desgranando en las próximas semanas el cartel de músicos participantes pero avanza una edición “muy especial” para conmemorar el 50 aniversario de un disco clave en la Americana – concepto que agrupa a la música de raíz de los Estados Unidos- el “Harvest” de Neil Young y su canción manifiesto Are You Ready For The Country? que de algún modo reivindicó la raíz común del folk-rock americano y la música sureña con el country.

“Festival hecho por y para los fans de la música y con un ambiente y espíritu que solo los que lo han vivido pueden describir”, se anuncia el HCF22, que reclama el apoyo de los aficionados para lo cual ha puesto en venta las primeras entradas a un precio oferta de 35€.

El festival, el de mayor relevancia de cuantos se celebran en Segovia y más internacional, está patrocinado por la empresa de Sanchonuño Huercasa, que intenta así asociar sus productos hortícolas a una vida saludablemente campera, en línea con los valores que se suelen identificar con el country.