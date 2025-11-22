Agentes medioambientales de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de Segovia y Valladolid han desmontado varias vías de escalada instaladas de manera ilegal y sin las autorizaciones pertinentes en una zona del Parque Natural ‘Sierra Norte de Guadarrama’ en la provincia de Segovia.
La actuación ha sido llevada a cabo por los GRIA, Grupos de Intervenciones en Altura. Estos grupos especializados están formados específicamente para realizar tareas complejas en terrenos de difícil acceso, como paredes rocosas, árboles o simas, por lo que desarrollan una labor fundamental para la conservación y vigilancia del medio natural.
Los agentes, en sus labores habituales de vigilancia, detectaron la instalación de anclajes fijos y rutas de escalada en una zona que requiere una regulación estricta debido a sus valores ecológicos y geomorfológicos. La ausencia de los permisos preceptivos de la Administración del Parque suponía un riesgo potencial para la flora y fauna local, especialmente para especies rupícolas sensibles a la presencia humana y a la alteración de su hábitat.
El operativo consistió en la retirada segura del material instalado, incluyendo chapas y anclajes, gracias a las técnicas y el equipamiento especializado de los agentes del GRIA, permitiendo restaurar la zona a su estado natural y prevenir futuras infracciones.
Desde la Junta de Castilla y León se destaca la importancia de solicitar las autorizaciones necesarias para la práctica de actividades deportivas en los parques naturales y espacios protegidos. Estas regulaciones buscan compatibilizar el disfrute de la naturaleza con la preservación del valioso patrimonio natural de la región.
Los agentes medioambientales continuarán vigilantes para asegurar el cumplimiento de la normativa y la protección de estos enclaves únicos.
22 noviembre, 2025
¿Por qué se permite cazar en la finca de La Saúca en La Granja? ¿Por qué no lo prohibieron cuando se hizo el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama?
Les preocupan cuatro vías de escalada pero no la caza en ese enclave rodeado del Parque Natural. Qué vergüenza.
Por no hablar del macrocanal que hicieron desde La Puerta del Campo al Puente de La Princesa también en La Granja. Un impacto ambiental brutal y un dineral enterrado de forma inútil. Pero eso no le preocupa a la Administración.
22 noviembre, 2025
Las macrourbanizaciones de Palazuelos destrozando un montón de praderas tampoco parecen preocuparles a los responsables de Medio Ambiente.