5 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha reanudado los trabajos de renaturalización en las cuatro plazas de Nueva Segovia una vez superado el episodio de intensas nevadas y lluvias registrado en las últimas semanas. Las adversas condiciones meteorológicas habían impedido el avance de los trabajos, que ahora encaran su recta final. Las labores comenzarán con el vaciado del agua acumulada en las zonas centrales de las plazas. Posteriormente, se acondicionarán los espacios con tierra vegetal y material drenante, y se procederá a la plantación de arbolado y especies arbustivas. De forma paralela, se llevarán a cabo el fresado y asfaltado de calzadas.

En la fase final, se completará la instalación del sistema de riego pendiente, se ejecutarán los trabajos de pintura y señalización viaria y se rematarán los posibles desperfectos.

Si las condiciones meteorológicas se mantienen favorables, las cuatro plazas podrían estar finalizadas en un plazo aproximado de tres semanas. Los vecinos de Nueva Segovia dispondrán así de espacios más verdes, frescos y agradables, gracias a la incorporación de pavimentos drenantes, vegetación autóctona, áreas de sombra natural y mobiliario urbano accesible. Estas mejoras fomentarán la convivencia vecinal y contribuirán a consolidar un modelo de ciudad más sostenible y resiliente.