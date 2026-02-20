5 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha reanudado los trabajos de renaturalización en las cuatro plazas de Nueva Segovia una vez superado el episodio de intensas nevadas y lluvias registrado en las últimas semanas. Las adversas condiciones meteorológicas habían impedido el avance de los trabajos, que ahora encaran su recta final. Las labores comenzarán con el vaciado del agua acumulada en las zonas centrales de las plazas. Posteriormente, se acondicionarán los espacios con tierra vegetal y material drenante, y se procederá a la plantación de arbolado y especies arbustivas. De forma paralela, se llevarán a cabo el fresado y asfaltado de calzadas.
En la fase final, se completará la instalación del sistema de riego pendiente, se ejecutarán los trabajos de pintura y señalización viaria y se rematarán los posibles desperfectos.
Si las condiciones meteorológicas se mantienen favorables, las cuatro plazas podrían estar finalizadas en un plazo aproximado de tres semanas. Los vecinos de Nueva Segovia dispondrán así de espacios más verdes, frescos y agradables, gracias a la incorporación de pavimentos drenantes, vegetación autóctona, áreas de sombra natural y mobiliario urbano accesible. Estas mejoras fomentarán la convivencia vecinal y contribuirán a consolidar un modelo de ciudad más sostenible y resiliente.
20 febrero, 2026
¿Resiliente? ¿Qué chorrada es esa?
¿Qué árboles van a plantar?
¿Cuántas plazas de aparcamiento se han cargado?
20 febrero, 2026
Hacía falta una obra en esas plazas de cemento. A ver si acaban.
20 febrero, 2026
¿”Redacción”? Más bien parece la misma nota de prensa oficial que sale en los demás periódicos, palabra por palabra, y en la que se olvida mencionar que esas obras deben haberse concluido el 31 de diciembre de 2025, mes en que apenas hubo lluvias, y que por el retraso los segovianos vamos a tener que pagar los 400.000 euros que no nos dará Europa por el retraso. Tampoco sería demás mencionar que se hizo este proyecto en contra de la voluntad de casi todos los vecinos… ahhh, y que era un proyecto del PSOE, y que ya sabemos… PP=PSOE.
20 febrero, 2026
A lo mejor si el señor Murray en vez de hablar tanto hubiera echado una mano con una pala. Este populista…De todo sabe. O no.
20 febrero, 2026
Con todo lo que ha llovido, es normal que no hayan podido trabajar al aire libre. Se disculpa el retraso. A veces la paciencia es una virtud.