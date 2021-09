Ray Loriga y los refugiados palestinos, pistoletazo de salida para el Hay Festival Segovia

Con la apertura de la exposición en La Alhóndiga To exist is to resist, de la fotoperiodista hispano-palestina Maysun Abu-Khdeir, y que aborda la vida de los refugiados palestinos, se abre la programación de actos del Hay Festival Segovia 2021. A partir de las 18:00 horas, el periodista Aurelio Martín conversará con la Abu-Khdeir en un encuentro abierto al público.

La Biblioteca Pública de Segovia acogerá, por su parte, dos de los grandes reclamos del programa vespertino: a las 18.30h, bajo el título ‘Música, cultura y tradiciones en la España Vacía’, se reunirán el productor musical y etnomusicólogo Juan Delgado con la pianista, cantante y la compositora Sheila Blanco. A continuación, a las 19.45h, tendrá lugar uno de los encuentros más esperados del festival, ‘La literatura y el cine, vasos comunicantes’, entre el escritor Ray Loriga y el productor de cine Enrique López Lavigne, responsable de películas como Lo imposible. Ambos conversarán con la periodista Elsa Fernández Santos.

Cabe recordar que en esta edición, Hay Festival organizará eventos fuera de Segovia: como el programado también este 7 de septiembre, a las 18.30h en el Centro Santo Domingo (Antigua Sinagoga) de Pedraza de la Sierra. Así, ‘Ignacio Zuloaga y El Adelantado de Segovia’ es el título de la charla entre Enrique Laborde, bisnieto de Zuloaga; Leyre Bozal, comisaria de la exposición ‘Zuloaga en el París de la Belle Epoque’; y Ángel González Pieras, director de El Adelantado de Segovia. La asistencia al evento comporta una visita guiada por el castillo de Pedraza donde se conserva parte de la colección del artista.