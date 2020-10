5 Comments

Los hosteleros podrán instalar cortavientos y sistemas de calefacción en las terrazas de bares y restaurantes siempre que no estén en espacios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y entornos pintorescos, básicamente, la plaza Mayor, la de San Martín y el Acueducto donde no podrá usárse ese tipo de mobiliario, que nunca será fijo y tendrá una baja altura. Al menos, esa es la propuesta que introducirá el Gobierno local a la moción sobre la instalación de esos elementos que presenta el PP en el pleno de este viernes.

La pirueta permitirá al Gobierno local (PSOE e IU) evitar una eventual derrota en la votación de la moción popular y a la vez tomar protagonismo en una decisión que demanda con vehemencia el inquieto colectivo de la hostelería además de evitar que el voluble voto del único concejal de Podemos se alinee con la oposición, como había dejado ver en los últimos días Guillermo San Juan.

Atrás quedan las proclamas de la regidora, Clara Luquero, cuando no hace mucho afirmaba tajante que no permitiría “ranchitos privados” en la vía pública, en referencia a las peticiones de los hosteleros para acotar las terrazas para hacerlas hospitalarias a los clientes pese a los rigores climatológicos y que ahora acepta de buen grado que se aplique la excepcionalidad que permite la Ordenanza en su artículo 9.

La moción mensual del Grupo popular está redactada proponiendo la supresión temporal de las prohibiciones de la Ordenanza sobre la instalación de quitavientos y a lo largo de las últimas semanas parecía claro que el grupo que lidera Pablo Pérez lograría el apoyo de Ciudadanos y de Podemos que, una vez más, parecía dispuesto a permitir la derrota del Gobierno a manos de la oposición.

Para evitarlo, los gobernantes municipales propondrán una enmienda al texto original de la moción para cambiar la propuesta de “eliminar las prohibiciones”, por la idea de “aplicar las exenciones” que también contempla la Ordenanza, concretamente en su artículo 9. El resultado final es el mismo: las terrazas se podrán proteger del clima, pero sin que el Gobierno minoritario se quede fuera de juego y manteniendo la apariencia de que el bloque de izquierdas se mantiene sin fisuras.

De hecho, la alcaldesa se esforzó en remarcar dos conceptos que hasta esta misma mañana no estaban tan claros: “La medida ya estaba pensada hace tiempo en el equipo de Gobierno”, aunque no aclaró por qué no había ordenado ya su aplicación, y “Se ha consensuado [la enmienda a la moción] con nuestro socio de Gobierno que es el Grupo municipal de Podemos”, pese a que la formación morada no es parte del gabinete municipal ni mantiene obligación alguna con él.

Calefacción promovida

Independientemente de quien se atribuya la paternidad de la moción y su aplicación, lo cierto es que las medidas permitirán a buena parte de los hosteleros que disponen de terraza en la vía pública mantener funcionando la explotación de sus negocios al aire libre durante el otoño e incluso el invierno.

Se permitirá el uso de elementos quitavientos de 1,5 metros de altura como máximo y transparentes, aunque estos elementos deberán ser móviles para que puedan retirarse cada noche para quedar almacenados dentro de los establecimientos. Su presencia no podrá interferir la movilidad o la accesibilidad y nunca podrán estar en terrazas ubicadas en espacios BIC, entornos de paisajes pintorescos o afectar a la visión de los mismos desde otro punto.

De este modo, “cada solicitud se estudiará caso por caso”, de acuerdo con la regidora que de entrada consideró que quedan fuera de esta posibilidad las terrazas de espacios como la plaza Mayor, la de San Martín o el entorno del Acueducto, entre otros, pero “la ciudad es mucho más que esos puntos y hay terrazas por toda la ciudad”.

Igualmente, en el texto del artículo 9 de la Ordenanza se apunta que “se fomentarán y permitirán determinados sistemas de calefacción” y, aunque no se señala concretamente cuáles, Luquero aludió a la posibilidad de instalar esos sistemas de calor en los toldos “como ya hacen algunas terrazas de la ciudad”.