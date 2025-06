Programación Ferias y Fiestas San Juan y San Pedro 2025 Segovia

Segovia se prepara para vivir sus días grandes con un completo programa de actividades que llenará la ciudad de cultura, deporte, música y tradición del 13 al 30 de junio. Con motivo de la festividad de San Juan y San Pedro, segovianos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos para todos los públicos, desde conciertos y teatro hasta competiciones deportivas, pasacalles y propuestas gastronómicas.

VIERNES 13 DE JUNIO

16.00 h. GIMNASIA RÍTMICA. – Exhibición Fin de Curso, en el Pabellón “Enrique Serichol”. Organiza Club Rítmica Nobema.

18.00 h. CAPOEIRA.- X Tour de España de Capoeira.- Plaza Mayor. Organiza Asociación Brasilera de Segovia.

19.30 h.. CAPOEIRA.- X Tour de España de Capoeira.- Pabellón “Enrique Serichol”. Organiza Asociación Brasilera de Segovia.

SÁBADO 14 DE JUNIO

12.00 – 00.00 h. Pradera de San Marcos y Alameda de la Fuencisla. SEGOVIA PICNIC DAY Esta propuesta dirigida a segovianos y visitantes incluye diferentes actividades: un concurso para elegir el mejor montaje de picnic, actividades para niños, atractivos talleres para adultos y niños, animación constante, y diferentes propuestas gastronómicas. Además, se podrán adquirir productos artesanos y disfrutar de música y actuaciones a lo largo del día. Organizado por Turismo de Segovia.

22.30 h. Pradera de San Marcos y Alameda de la Fuencisla. FESTIVAL DE DRONES. Disfrutaremos de dos espectáculos de drones diferentes, el primero a las 22:30h con temática Océanos y el segundo a las 23:30h con temática Viaje Espacial. Más de 220 drones convertirán el cielo segoviano en un lienzo iluminado por las coreografías aéreas. Con la colaboración del Patronato del Alcázar

9.00/14.00; 16.00/19.00 h.. CAPOEIRA.- X Tour de España de Capoeira.- Pabellón “Enrique Serichol”. Organiza Asociación Brasilera de Segovia.

13.00 h. Avenida del Acueducto. 19.00 horas Plaza de San Martín. Exhibiciones. CAPOEIRA.- X Tour de España de Capoeira. Organiza Asociación Brasilera de Segovia.

17.00 h. CICLISMO.- XXIX Trofeo “José Luis de Santos”. Categoría: Junior. Salida Pº Ezequiel González-Restaurante Atenas. Llegada a las 19.15 horas, Pº Ezequiel González-Restaurante Atenas. Entrega premios 20.00 h. Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana

DOMINGO 15 DE JUNIO

10.00 h. BÁDMINTON.- VI Torneo Ciudad de Segovia, para menores. Pabellón “Agustín Fernández”. Organiza C.D. Innoporc Eresma.

10.00 h. ATLETISMO. – Campeonato de Segovia “Antonio Prieto” Ferias y Fiestas”- En las Pistas de Atletismo “Antonio Prieto” de la Ciudad Deportiva de La Albuera. Organiza la Delegación Provincial de Atletismo.

10.30 h. CICLISMO.- XXXIX Gran Premio Ayuntamiento “Trofeo Pedro Luis García”. Junior. Salida y llegada en paseo Ezequiel González -Restaurante Atenas. (13.00 horas). Entrega de Premios 13.30 horas. Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.

20.00 h. Auditorio del Conservatorio de Segovia. CONCIERTO. ESCOLANÍA DE SEGOVIA. Dirección: Elia Cornejo. Concierto benéfico a favor de Cruz Roja. Entrada: 12 euros. Organiza: Fundación D. Juan de Borbón.

LUNES 16 DE JUNIO

15.30 h. BOXEO. – Campeonato de España Élite Masculino y Femenino de Boxeo. Frontón Segovia. Competición. Real Federación Española de Boxeo.

17.00 h. FÚTBOL-7.- Mundialito de Fútbol-7. Campo Mariano Chocolate. Participantes Programa de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional. Organiza “Cruz Roja de Segovia” y “A.C.C.E.M.”

MARTES 17 DE JUNIO

15.30 h. BOXEO. – Campeonato de España Élite Masculino y Femenino de Boxeo. Frontón Segovia. Competición. Real Federación Española de Boxeo.

17.00 h.. FÚTBOL-7.- Mundialito de Fútbol-7. Campo Mariano Chocolate. Participantes Programa de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional. Organiza “Cruz Roja de Segovia” y “A.C.C.E.M.”

19.00 h. GIMNASIA RÍTMICA. – Exhibición del Club Rítmica Segovia, en el Pabellón “Enrique Serichol”. Organiza Club Rítmica Segovia.

MIÉRCOLES 18 DE JUNIO

15.30 h. BOXEO. – Campeonato de España Élite Masculino y Femenino de Boxeo. Frontón Segovia. Competición. Real Federación Española de Boxeo.

17.00 h. FÚTBOL-7.- Mundialito de Fútbol-7. Campo Mariano Chocolate. Participantes Programa de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional. Organiza “Cruz Roja de Segovia” y “A.C.C.E.M.”

MIERCOLES 18 A JUEVES 22 DE JUNIO

19.00 h. Iglesia de San Nicolás. TEATRO. ‘El príncipe travestido y la falsa doncella’, de Pierre de Marivaux, a cargo del grupo Zaquizamí Teatro. Adaptación y dirección: Sergio Artero. Entrada: 5 euros.

JUEVES 19 DE JUNIO

15.30 h. BOXEO. – Campeonato de España Élite Masculino y Femenino de Boxeo. Frontón Segovia. Competición. Real Federación Española de Boxeo.

18.30 h. DEPORTES AUTÓCTONOS. – 2ª Jornada Torneo de Bolos segovianos. En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque del Cementerio. Organizan los Clubes: Las Segovianas y La Albuera.

VIERNES 20 DE JUNIO

18.00 h.. Patio de La Cárcel_Segovia Centro de Creación. MÚSICA. Actuación de los Grupos de guitarra de la Escuela Municipal de Música Agapito Marazuela, dirigido por Gaspar Payá. Entrada libre hasta completar el aforo.

16.30 h. BOXEO. – Campeonato de España Élite Masculino y Femenino de Boxeo. Frontón Segovia. Finales. Real Federación Española de Boxeo.

20.00 h. Paseo del Salón. INAUGURACIÓN FERIA DE DÍA. Organizada por HOTUSE, FESTUR, Turismo de Segovia. Patrocinada por Estrella Galicia. Actuación de varios DJs. El horario de la Feria será: de lunes a jueves de 12.00 de la mañana a 00.00 horas; sábados, domingos y festivos hasta la 01.00 horas.

20.00 h. Sala Julio Michel. La Cárcel_Centro de Creación. TEATRO. ‘Bodas de sangre’, de Federico García Lorca. Versión y dirección: Sergio Mínguez. Grupo de Teatro Ponte a la cola. Duración: 85`. Entradas: 10 €. https://tickets.turismodesegovia.com/es.

20.00 h. Madrona. Atrio de la Iglesia. MARATÓN MUSICAL. Alumnos del Conservatorio de Segovia. Celebración del Día Europeo de la Música. Organiza: Fundación D. Juan de Borbón.

21.00 h. MÚSICA. Plaza del CIDE. CONCIERTO ‘ETERNOS 90’s SEGOVIA’ con NACHA POP, BURNING, CHIMO BAYO, LOS INHUMANOS, DAVID CIVERA Y AMISTADES PELIGROSAS, presentado por DJ NEIL y con el DJ LUIGGI LOPEZ. Entradas: www.entradas.com y enterticket.es.

SÁBADO 21 DE JUNIO

09.00 h. DEPORTES AUTÓCTONOS. – Campeonato de Calva Senior Individual. En las “Pistas de La Dehesa”. Organiza Club San Frutos

10.30 h. YOGA.- Respira, conecta, fluye. En el Jardín de San Juan de los Caballeros. Organiza Centro Paramita Yoga.

11.00-15.00 h. Plaza Mayor. EL JUEGO DEL CALAMAR X MAHOU. Una oferta variada de juegos en torno a la famosa serie de televisión, con premios para los participantes.

11.00 h. DEPORTES AUTÓCTONOS.- Concentración Juvenil Individual Tanga, Calva, Bolillos, Rana y Billar ROMANO. En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque del Cementerio. Organiza Club San Frutos.

17.30 h. BOXEO. – Campeonato de España Élite Masculino y Femenino de Boxeo. Frontón Segovia. Real Federación Española de Boxeo.

20.00 h. Sala 19.00 h. Jardines de los Zuloaga. FOLCLORE XX FESTIVAL JOVEN MARIANO SAN ROMUALDO ‘SILVERIO’..

20.00 h. Sala Julio Michel. La Cárcel_Centro de Creación. TEATRO. ‘Bodas de sangre’, de Federico García Lorca. Versión y dirección: Sergio Mínguez. Grupo de Teatro Ponte a la cola. Duración: 85`. Entradas: 10 €. https://tickets.turismodesegovia.com/es.

20.00 h. Azoguejo CONCENTRACIÓN DE PEÑAS. Subida hacia la plaza por la calle Real del cortejo de peñas, acompañados por los Gigantes y Cabezudos, la Escuela Municipal de Dulzaina, que celebra su pasacalles Fin de Curso, y representantes de los barrios, acompañados por charangas.

21.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CHARANGA Chicuelina ameniza la Feria de Día.

21.30 Plaza Mayor. ACTO INAUGURAL de las Ferias y Fiestas 2025. Presentación a la ciudad de la Alcaldesa de las Fiestas, Carla Vidal Gilmartín, del barrio de San Andrés, y representantes del resto de los barrios. A continuación, lectura del Pregón de las Fiestas, a cargo del comentarista deportivo segoviano Alfredo Martínez.

22.00 h. Plaza Mayor. ANIMACIÓN MUSICAL a cargo de Charanga Cuba Libre.

23.00 h. Plaza Mayor. VERBENA. Orquesta JAGUAR.

DOMINGO, 22 DE JUNIO

09.00 – 21.00 h. VOLEIBOL.- “Torneo de Voley Playa Ferias y Fiestas de Segovia”. Pista de Voley Playa de la Ciudad Deportiva La Albuera. Organiza Club Deportivo Segovoley.

9.00 h. GIMNASIA RÍTMICA.- IV Torneo de Ferias y Fiestas de Gimnasia Rítmica. Frontón Segovia. Organiza Club Deportivo Somai-Xtrem.

10.30 h. DEPORTES AUTÓCTONOS.- Campeonato de Tanga Senior. En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque del Cementerio. Organiza Clubes San Frutos y Virgen de la Fuencisla.

10.30 h. (entrenamiento) – 11.30 h. (carreras) horas. MOTOCROSS.- “Trofeo de Motocross Ciudad de Segovia”. Organiza Motoclub Altos de la Piedad.

12.30 h. Quiosco de la plaza Mayor. VERMUT MUSICAL. Concierto a cargo de la banda de la Unión Musical de Segovia.

13.30 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CHARANGA. Actuación de la charanga Gurugú.

14.30 h. Plaza Mayor. ANIMACIÓN MUSICAL del Vermut, a cargo de Charanga Gurugú.

14.00 h. PAELLA POPULAR en la explanada de la Fuencisla, amenizada por el grupo de dulzainas Tanami. Precio ración: 5 euros.

16.00- 19.00 h. Plaza Mayor. TARDEO DE FIESTAS. A cargo de Jchris DJ, ganador del concurso de los 40 Principales Segovia y DJ del Festival Sonorama Ibiza.

20.00 h. Sala Julio Michel. La Cárcel_Centro de Creación. TEATRO. ‘Bodas de sangre’, de Federico García Lorca. Versión y dirección: Sergio Mínguez. Grupo de Teatro Ponte a la cola. Duración: 85`. Entradas: 10 €. https://tickets.turismodesegovia.com/es.

21.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CONCIERTO FOLK Folkie Tolkie. Patrocinado por Coca Cola.

21.30 h. Plaza del Azoguejo. CIRCO. El gran circo Peter Pan. Para todos los públicos. Entrada libre hasta completar aforo. Un espectáculo mágico donde Peter Pan y sus amigos toman vida con acrobacias, luces deslumbrantes y una historia llena de aventuras. Entrada libre hasta completar aforo.

LUNES, 23 DE JUNIO.

8.30 – 20.00 h. HÍPICA.- XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis y Copa de España 2025. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León “Segovia”. Organiza la Federación de Hípica de Castilla y León.

09.00-14.00 h. FÚTBOL-SALA.- Campamento Ferias y Fiestas. Pabellón “Pedro Delgado. Organiza C.D. Segosala.

12.00 h. Plaza Mayor. PLANTADA DEL NINOT. Plantada del ninot realizado especialmente para las Ferias y Fiestas de Segovia por el artesano fallero Víctor Navarro.

19.00 h. Sala Julio Michel. La Cárcel_Centro de Creación. CINE. ‘Cerrar los ojos’ de Víctor Erice. España (2024). Duración: 169’. Entrada libre hasta completar el aforo. Organiza: Cine Club Studio.

19.30 h. Plaza de San Martín. Actuación de la Orquesta Sinfonica de la Escuela Municipal de Música Agapito Marazuela. Director: Javier López Rubio.

21.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CONCIERTO VERSIONES POP ROCK ‘Guss Martín & Miguel Sacristán’.

21.30 h. Plaza de Artillería. CONCIERTO MELODY. Gira “ESA DIVA TOUR 2025”

00.00 h. Plaza Mayor. HOGUERAS DE SAN JUAN. Quema del NINOT realizado especialmente para las Ferias y Fiestas de Segovia por el artesano fallero Víctor Navarro.

00.10 h. Plaza Mayor. GRAN VERBENA ORQUESTA LA HUELLA.

MARTES, 24 DE JUNIO. SAN JUAN

08.30- 20.00 h. HÍPICA.- XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis y Copa de España 2025. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León “Segovia”. Organiza la Federación de Hípica de Castilla y León.

11.00 h. DIANAS Y PASACALLES por el centro de la ciudad (desde la iglesia de San Millán hasta plaza Mayor) a cargo de la Escuela de Dulzaina. La Escuela proseguirá posteriormente con Pasacalles por el entorno de la Plaza Mayor.

12.00 h. GIGANTES Y CABEZUDOS. Pasacalles por el centro de la ciudad (calle Real-Azoguejo-San Millán- Plaza Mayor) de los GIGANTES Y CABEZUDOS, unos de los más antiguos de Europa, acompañados por LOS SILVERIOS.

13.30 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CHARANGA. Actuación de Charanga Gurugú

14.30 h. Plaza Mayor. CARNAVALITO DE SAN JUAN. Las comparsas del Carnaval invitan a los segovianos a celebrar el Carnavalito de San Juan y sumarse al vermú con sus disfraces favoritos. Ameniza la Charanga Gurugú

17.00 h. AJEDREZ.- “Torneo de Promesas”. En la plaza de Colmenares (en caso de lluvia se jugará en la sede del Club Ajedrez UNED). Organiza Ajedrez UNED.

16.00- 19.00 h. Plaza Mayor. TARDEO DE FIESTAS. A cargo de Garlim DJ.

18.30–22.00 h. Plaza de San Lorenzo. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. ‘El burladero’. Entrada libre.

18.30–22.00 h. Plaza del Reloj, Nueva Segovia. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Parque hinchable nuclear basic (mini, pista de obstáculos y Central Nuclear). Entrada libre.

18.30–22.00 h. Plaza de La Fuentecilla. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Parque hinchable PAW PATROL. Entrada libre.

19.00 h. Plaza Mayor. CONCIERTO VIBRA MAHOU BARRY B. Presentación VIBRA MAHOU FEST Segovia 2025.

21.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CONCIERTO VERSIONES POP ROCK La Bandita.

22.00 h. Enlosado de la Catedral. MÚSICA DE CINE. Las mejores bandas sonoras de películas, a cargo de la Banda Tierra de Segovia (BTS), dirigida por Pablo Valverde Calvo. Entrada libre hasta completar el aforo.

MIÉRCOLES, 25 DE JUNIO

08.30 a 20.00 h. HÍPICA.- XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis y Copa de España 2025. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León “Segovia”. Organiza la Federación de Hípica de Castilla y León.

09.00 a 14.00 h. FÚTBOL-SALA.- Campamento Ferias y FIestas. Pabellón “Pedro Delgado. Organiza C.D. Segosala.

18.30 h. Plaza de la Gimnástica Segoviana (El Carmen). FIESTA INFANTIL / HINCHABLES. Parque hinchable Nuclear Sport + DISCO MÓVIL para todos los públicos DISCOSTREET. Entrada libre.

20.00 h. Iglesia de San Nicolás. CONCIERTO CORAL. Coro En Femenino Plural. Entrada libre. Aportación voluntaria para ONG. El coro En Femenino Plural, creado por Marta Revuelta en 2019, es ‘mucho más que un coro.

20.30 h. Paseo del Salón. FERIA DE DíA. IV CERTAMEN DE MÚSICA ‘SEGOVIA JOVEN’ JUANCHO GALERA. Con la actuación de los grupos ganadores del certamen, y el grupo segoviano Los Peter Pan. Organizado en colaboración con la Concejalía de Educación y Juventud.

22.00 h. Plaza del Azoguejo. TRIBUTO ABBA. El tributo definitivo al mejor grupo europeo. Entrada libre.

JUEVES, 26 DE JUNIO

8.30 a 20.00 h. HÍPICA.- XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis y Copa de España 2025. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León “Segovia”. Organiza la Federación de Hípica de Castilla y León.

9.00 a 14.00 h. FÚTBOL-SALA.- Campamento Ferias y FIestas. Pabellón “Pedro Delgado. Organiza C.D. Segosala.

18.30–22.00 h. Plaza de Revenga. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. ‘El burladero’. Entrada libre.

18.30–22.00 h. Plaza de San José Obrero. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. ‘Super pack tv’. Entrada libre.

22.30 h. Plaza Mayor. CONCIERTO. Henry Mendez + DJS MCFLY, RDFER, DANN VALERO; DANI DEL LÍO, ÁLEX V.

21.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CONCIERTO POP. Los Tiednos.

VIERNES, 27 DE JUNIO

8.30 a 20.00 h. HÍPICA.- XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis y Copa de España 2025. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León “Segovia”. Organiza la Federación de Hípica de Castilla y León.

16.00 h. BALONCESTO. – Partido de exhibición de Baloncesto Femenino. Pabellón “Emperador Teodosio”. Organiza C.D. Sportdeporte

18.30–22.00 h. Plaza de Madrona. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES.. Entrada libre.

18.30–22.00 h. Plaza de Hontoria. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Entrada libre.

19.30 h. Azoguejo. FEMUKA. Festival Internacional de Música y Artes en la calle. Marching bands y grupos de Percusión. Pasacalles hasta Feria de Día.

20.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. FEMUKA SHOW. Con los mejores grupos de marching band: Brincadeira (Barcelona), Always Drinking Marching Band (Barcelona), Berzosax (Cáceres) y El Puntillo Canalla Brass Band (La Estación de El Espinar, Segovia). Nombramiento de Musicallejero 2025 a Toni García, músico segoviano.

20:00 h. Sala Julio Michel. La Cárcel_Centro de Creación. TEATRO. ‘La Cocina de Sergio Mínguez’, inspirada en la obra ‘La cocina’, de Arnold Wesker. Dirección: Sergio Mínguez. Grupo de Teatro Vas de arte. Duración: 85’. Entrada: 10 € https://tickets.turismodesegovia.com/es.

19.00 h. Plaza del CIDE. CONCIERTO MARXA SEGOVIA. ANDY Y LUCAS en su gira de despedida de los escenarios con sus mejores éxitos, y After party oficial by BRESH, la fiesta mundialmente famosa por su ambiente festivo y energía contagiosa. Opening DJ show by Javier Torres, Rouss, Alex Mochales. Entradas en https://marxalive.com.

22.00 h. Feria de Día-Azoguejo. FEMUKA. Pascalles Marching bands y grupo de percusión.

00.00 h. Plaza Mayor. Gran Verbena Concierto a cargo de la ORQUESTA PIKANTE.

SÁBADO 28 DE JUNIO.

7.30 h. (control peso) y a partir de las 08.30 h., comienzo de la competición, TAEKWONDO.- “IX Open Ciudad de Segovia”. En el Pabellón “Pedro Delgado”. Organiza C.D. Taekwondo Segovia.

8.30 a 20.00 h. HÍPICA.- XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis y Copa de España 2025. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León “Segovia”. Organiza la Federación de Hípica de Castilla y León.

9.00 a 21.00 h. BILLAR. – III Open de Billar Bola 9 Memorial “César Nevado”. Calle La Presa, 3. Sótano (junto a la Sala de Estudios de San Lorenzo). Organiza Club Segopool.

9.00 a 21.00 h. BILLAR. – III Open de Billar Bola 9 Memorial “César Nevado”. Calle La Presa, 3. Sótano (junto a la Sala de Estudios de San Lorenzo). Organiza Club Segopool.

9.00 h. TENIS DE MESA.- XXIII Torneo “Ferias y Fiestas – XI Trofeo Damián Sanz Merino”, en el “Pabellón Frontón Segovia”. Organiza CD Seghos.

13.00-16.30 h. Plaza Mayor. MÚSICA. Ruta Mahou Fest. Un microbús con pasacalles y charanga animará las calles de la ciudad.

14.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. ANIMACIÓN MUSICAL, Charanga La Segoviana.

17.00 h. CICLISMO. XLI Vuelta Pinares Segovianos. Memorial “Félix Merino”. Categoría Élite y Sub-23. Campeonato Provincial. Salida y llegada en paseo Ezequiel González -Restaurante Atenas. (20.00 horas). Entrega de Premios 20.30 horas. Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.

17.00 h. AJEDREZ.- “Tradicional Torneo de Simultáneas con el Campeón Provincial”. En la plaza de Colmenares (en caso de lluvia se jugará en la sede del Club Ajedrez UNED). Organiza Ajedrez UNED.

16.00-19.00 h. Plaza Mayor. TARDEO DE FIESTAS. A cargo de Jchris DJ, ganador del concurso de los 40 Principales Segovia y DJ del Festival Sonorama Ibiza.

18.00 h. RUGBY.- Torneo Ferias y Fiestas San Juan y San Pedro. Categoría: Senior masculino. Campo Interior a las Pistas de Atletismo. Organiza RAC Lobos.

18.15 h. PELOTA.- “Festival de Pelota a mano Ciudad de Segovia”. En el Frontón Segovia. Organiza Club Mano Manista Skurfer

20:00 h. Sala Julio Michel. La cárcel_Centro de Creación. TEATRO. ‘La Cocina de Sergio Mínguez’, inspirada en la obra ‘La cocina’, de Arnold Wesker. Dirección: Sergio Mínguez. Grupo de Teatro Vas de arte. Duración: 85’. Entrada: 10 €. https://tickets.turismodesegovia.com/es.

20.00 h. Iglesia de San Juan de los Caballeros. Museo Zuloaga. CONCIERTO. Camerata Clásica TMC. Una tarde sinfónica. Camerata Clásica TMC, Vicente Uñón, director. Víctor Fernández, clarinete solista; Carlota Muro, narradora; Blanca Palomar, máquina de escribir. Entras: General, 12 €. Estudiantes (hasta 25 años), 6 €. Organiza: Fundación D. Juan de Borbón.

21.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CONCIERTO VERSIONES POP ROCK LOS LAGARTOS.

22.00 h. Plaza del Azoguejo. TRIBUTO A THE BEATLES. The Flaming Shakers, el mejor tributo de Europa a The Beatles. Entrada libre.

00.00 h. Plaza Mayor. Gran VERBENA a cargo de Orquesta CLAN ZERO.

DOMINGO 29 DE JUNIO

8.30 – 15.00 h. HÍPICA.- XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis y Copa de España 2025. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León “Segovia”. Organiza la Federación de Hípica de Castilla y León.

9.00- 21.00 h. BILLAR. – III Open de Billar Bola 9 Memorial “César Nevado”. Calle La Presa, 3. Sótano (junto a la Sala de Estudios de San Lorenzo). Organiza Club Segopool.

10.30 h. CICLISMO. LXIII Vuelta a Segovia, para Élite y Sub-23. Salida y llegada en Paseo Ezequiel González -Restaurante Atenas. (13.30 horas). Entrega de Premios 14.30 horas. Organiza Club Ciclismo 53×13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.

11.00 h. DIANAS Y PASACALLES por el centro de la ciudad a cargo de la Escuela de Dulzaina de Segovia.

12.00 h. TAJADA DE SAN ANDRÉS. Plaza Mayor y alrededores. 44 edición de la Tajada de San Andrés, con el recorrido de la tradicional carroza acompañada de viandas y amenizada por la charanga CHICUELINA. Actividad organizada por la Asociación de Vecinos del barrio de San Andrés.

12.30 h. SOLEMNE MISA DE SAN PEDRO. Iglesia Catedral de Segovia.

13.00 h. CONCIERTO DE SAN PEDRO. HIMNO A SEGOVIA. Plaza Mayor. A cargo de la UNIÓN MUSICAL SEGOVIANA, bajo la dirección de Francisco Cabanillas. El concierto finaliza con la interpretación del HIMNO A SEGOVIA. Se invita a toda la ciudadanía a participar en esta interpretación.

13.30 h. GIGANTES Y CABEZUDOS. Pasacalles por el centro de la ciudad (calle Real-Azoguejo- plaza Mayor) de los GIGANTES Y CABEZUDOS, unos de los más antiguos de Europa, acompañados por LOS SILVERIOS.

14.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. MÚSICA. A cargo de la charanga Ali Oli.

15.00 h. Plaza Mayor. VERMÚ MUSICAL, a cargo de la charanga Ali Oli.

16.00-20.00 h. Plaza Mayor frente a Calle Infanta Isabel. TARDEO DE FIESTAS. A cargo de los Djs MORENO DJS, JAIME HUERTA y DJ GONCH.

19.30 h. Plaza de Toros. Corrida de toros, acargo de los diestros Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Daniel Luque. Toros de la ganadería de Alcurrucén.

20:00 h. Sala Julio Michel. La cárcel_Centro de Creación. TEATRO. ‘La Cocina de Sergio Mínguez’, inspirada en la obra ‘La cocina’, de Arnold Wesker. Dirección: Sergio Mínguez. Grupo de Teatro Vas de arte. Duración: 85’. Entrada: 10 €. https://tickets.turismodesegovia.com/es.

21.00 h. Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CONCIERTO JAZZ a cargo de Flor & Flow

22.00 h. Plaza del Azoguejo. Concierto Fin de Fiestas a cargo del Nuevo Mester de Juglaría.

00.00 h. Altos de la Piedad. Gran Castillo de FUEGOS ARTIFICIALES. A cargo de la pirotécnica Mediterráneo.

00.15 h. Plaza Mayor. Verbena Cierre de Fiestas a cargo de la Orquesta OCHO Y MEDIO BAND.

LUNES 30 DE JUNIO

18.00 h. OFRENDA FLORAL de la Alcaldesa de las Fiestas y las representantes de los barrios a la Virgen de la Fuencisla en su Santuario. Con el acompañamiento musical del grupo vocal Audite.