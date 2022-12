Bueno, pues lo siento por los amigos franceses y Fernando Sanjosé, pero Argentina ha sido justa vencedora del mundial. Por si cabían dudas, Messi se incorpora a la santa trinidad delantera junto con Maradona y Pelé, en una final muy intensa, sube y baja emocional con la tensión de los penales de remate. Lo cierto es que los americanos jugaron mejor, le pusieron más garra y talento. Montiel, del River, ajusticia a Lloris con un golpeo ajustado. Argentina vibra.

Si no se produce un Waterloo futbolístico, España intentará en México, dentro de cuatro años, volver a sus glorias imperiales tras un penoso mundial 2022 que definitivamente supone el entierro del tiki-taka, del fútbol control de posesión, posesión y más posesión. Viene un japonés y te manda a la lona. Al menos nuestra caída benefició a Marruecos, primera selección africana que se cuela en semifinales tras tumbar a Alemania, España, Portugal, Bélgica (cuatro que sonaban como candidatas al título), además de Canadá.

Por lo demás, prensa y especialistas hablan del mejor mundial de la historia si bien persiste el mar de fondo contra un país, Catar, que no suscribe la Declaración de los Derechos Humanos y no se caracteriza por su talante democrático. De hecho, conozco algunos que se han abstenido de ver partidos considerando que con ello “blanqueaba una dictadura”. No sé, desde luego no ha sido mi caso, que creo que no me he perdido más allá de tres de los 64 partidos disputados.

Dicen que toda la inversión efectuada por Catar, más de 300.000M€, no se queda en un mundial, que realmente quieren convertir el turismo en una de sus patas estratégicas. Prevén acoger más eventos deportivos de alcance mundial y por esta vía posicionarse como un destino turístico de primer orden. ¿Doha, la Benidorm del Golfo Pérsico? Quién sabe… Y a mi esto me recuerdo a la potencia del turismo como un factor de aperturismo social y cultural, tan necesario en el mundo islámico.

Pues no puedo dejar de recordar del impacto que tuvo la apertura turística en la España de los 60, cómo el dinero de los extranjeros fue barriendo costumbres seculares. Especialmente el machismo. Cuando, por dinero, permites a las extranjeras aquello que no toleras en tus hijas o mujer, no hay marcha atrás. Las cosas no vuelven a ser igual. Catar me parece una cara de ese aperturismo.

La otra es Irán, donde cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos están luchando contra la dictadura del Shador y la policía moral. El partido será largo pero quiero pensar que tras décadas de hegemonía del integrismo algo empieza a cambiar en el islam. Y el fútbol, esa estúpida competición de señores golpeando pelotas con los pies, no está siendo ajeno a esa tendencia.