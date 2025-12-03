La presidenta de la Asociación de Productores de Porcino de Segovia, Raquel Conde, ha trasladado un mensaje de “preocupación, pero no de alarma” ante la detección de casos de peste porcina africana en varios jabalíes de Cataluña, un foco que por el momento no ha afectado a ninguna explotación porcina. En una entrevista en la que analizó el alcance del brote, Conde recordó que “no se transmite a las personas” y pidió tranquilidad a la población y a los consumidores. “La garantía es segura y no afecta a las personas para nada”, señaló.

Conde explicó que los casos detectados en Cataluña se han localizado “solo en fauna salvaje” y que las 39 granjas analizadas han dado negativo, lo que permite mantener la situación bajo control. “Esperamos que siga en los jabalíes y que no afecte a ningún cerdo”, afirmó, subrayando que los servicios oficiales, el Ministerio, la UME y otras unidades están acordonando la zona para evitar la expansión del virus.

La presidenta apuntó directamente al problema de la sobrepoblación de jabalíes, cuestión sobre la que coincidió con otras organizaciones agrarias. “Hay muchísima fauna. Estamos acostumbrados a ver jabalíes en las ciudades, los pueblos, los contenedores como si fueran un perro”, señaló. Recordó que la petición de adoptar medidas no es nueva: “Llevamos tiempo pidiéndolo y ellos más todavía”, indicó en referencia a las demandas realizadas a la Junta de Castilla y León. Para Conde, “la sobrepoblación de cualquier especie no es buena y en este caso se ha demostrado”.

Preguntada por la posibilidad de que la enfermedad llegue a las explotaciones, la presidenta recordó que existe un alto nivel de bioseguridad en el sector. “En las granjas existe una bioseguridad tremenda”, afirmó, y confió en que las medidas implantadas durante décadas permitan mantener los focos lejos del porcino doméstico. Recordó, además, la experiencia de hace más de treinta años en Segovia: “La bioseguridad que hay ahora mismo no es la misma ni parecida a la que había hace 30 años”.

Conde quiso insistir en la tranquilidad para los consumidores y en la solidez del sector. “Nada que llegue a la alimentación está sin controlar. Somos un país ejemplo y por eso exportamos a más de 100 países”, subrayó. No obstante, admitió que el brote ha tenido efectos inmediatos en los mercados. “De momento todos los certificados están parados”, indicó, aunque valoró positivamente que China haya aceptado la regionalización y que las restricciones se limiten a la provincia de Barcelona.

El principal temor ahora es que se produzcan “atascos” en las granjas derivados de una posible ralentización en las matanzas. “Si se paralizan las matanzas sí es un problema”, explicó. Recordó además el impacto económico del sector en la provincia: “Segovia es la cuarta provincia en España en producción de porcino”, con 1,2 millones de cerdos de cebo y un peso estimado de más de 5.000 empleos directos e indirectos. En este sentido, insistió en que el porcino “no son solo las granjas”, sino toda la actividad auxiliar que mueve: fábricas de pienso, transporte, veterinarios, cerealistas y la propia hostelería, muy vinculada al cochinillo.

Conde concluyó apelando a la prudencia, al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y a la necesidad de mantener controlada la fauna salvaje para evitar la expansión de la enfermedad fuera del foco detectado.