Segovia reordena sus concejalías: así quedan las nuevas competencias del Gobierno municipal

El Ayuntamiento de Segovia ha cerrado la remodelación interna del Gobierno municipal tras la dimisión de la primera teniente de alcalde, Rosalía Serrano, el pasado mes de octubre. El alcalde, José Mazarías, ha formalizado mediante decreto el reparto definitivo de sus competencias entre cuatro concejales, un ajuste que el regidor describe como “los menos cambios posibles” para garantizar la estabilidad del equipo hasta final del mandato, según recoge la información oficial publicada por el propio Consistorio.

Nuevas competencias

La redistribución implica movimientos relevantes en distintas áreas:

José Luis Horcajo : asume Hacienda , manteniendo Obras, Servicios e Infraestructuras Municipales. Deja Comercio, Mercados e Industria.

María Carpio : incorpora la gestión de los Fondos Europeos a sus responsabilidades de Personal y Organización.

Gabriel Cobos : suma la Concejalía de Contratación , una de las áreas estratégicas del Ayuntamiento, y deja Salud Pública, ahora en manos de Migueláñez.

Sergio Calleja : añade la coordinación de la Agenda Urbana y la oficina Europa Direct .

Azucena Suárez: se convierte en cuarta teniente de alcalde, manteniendo Servicios Sociales, Igualdad y Barrios.

Cambios en las tenencias de alcaldía

La remodelación también modifica el orden interno de representación municipal:

Alejandro González-Salamanca pasa de primer a segundo teniente de alcalde .

May Escobar sube de tercera a segunda teniente de alcalde .

José Luis Horcajo asciende de cuarto a tercer teniente de alcalde .

Azucena Suárez se incorpora como cuarta teniente de alcalde.

Qué concejalías no cambian

Permanecen sin modificaciones:

Urbanismo y Patrimonio (Alejandro González-Salamanca)

Servicios Sociales, Igualdad y Barrios (Azucena Suárez)

Cultura (Juan Carlos Monroy)

Seguridad Ciudadana (César Martín)

Deportes (Jesús Garrido)

Turismo, Innovación, Digitalización y Promoción Económica (May Escobar)

Con esta redistribución, el Gobierno municipal da por completada la reorganización derivada de la marcha de Rosalía Serrano. Según el propio Mazarías, el objetivo es mantener un equipo “competente y estable” hasta 2027, con un reparto “equilibrado” de responsabilidades y áreas que permiten cerrar la estructura interna para la segunda mitad del mandato.