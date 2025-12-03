El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha defendido este martes en la Comisión de Medio Ambiente una Proposición No de Ley para instar al Gobierno central a acometer de forma urgente la reparación de la presa de El Tejo, infraestructura que garantiza el abastecimiento de agua a El Espinar, La Estación y San Rafael. La propuesta, según explicó el Grupo Popular, busca que el Estado asuma la actuación tras confirmarse su titularidad estatal en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El PP sostiene que la resolución judicial 1049/2022 avala que la presa “no fue nunca entregada al Ayuntamiento” y que figura como infraestructura de titularidad estatal, por lo que las obligaciones de conservación y reforma corresponden al Gobierno. En la documentación remitida, el grupo señala que la Confederación Hidrográfica del Duero había intentado trasladar al municipio responsabilidades que no le correspondían.

La iniciativa parlamentaria recuerda que la CHD reconoce desde hace años la existencia de problemas técnicos en la presa, documentados en informes internos y en distintos foros, y advierte de que la falta de actuación puede comprometer el suministro en una parte significativa del municipio espinariego.

El Grupo Popular transmitió que la intervención es “necesaria e inmediata” y que el Estado debe ejecutar la obra y garantizar el abastecimiento durante el tiempo que duren los trabajos. En el debate, el PP lamentó que el voto del PSOE fuera contrario a esta propuesta, al considerar que era una actuación respaldada no solo por informes técnicos, sino también por la jurisprudencia del Tribunal Superior.

La formación popular señala que la reparación de la presa ha sido una demanda constante del municipio de El Espinar y anuncia que continuará solicitando que el Gobierno central asuma “su obligación legal” para asegurar una infraestructura que consideran estratégica para la provincia.