La campaña Impulsa Comercio Segovia ha agotado las 11.860 tarjetas previstas, según han informado el Ayuntamiento de Segovia y la Cámara de Comercio de Segovia, entidades impulsora y colaboradora de la iniciativa. Las tarjetas se vendieron por completo ayer a primera hora de la tarde, en una edición que ha contado además con 207 comercios adheridos.

Ambas instituciones han agradecido la respuesta de la ciudadanía y del sector comercial, destacando que la campaña ha permitido incentivar el consumo en el comercio local mediante un modelo de cofinanciación: el 50% aportado por el Ayuntamiento en forma de subvención directa y el 50% restante por los propios usuarios.

Una vez finalizado el periodo de vigencia, las entidades revisarán la documentación de los comercios participantes para determinar el volumen total de negocio generado. Según señalan, la mayoría de las compras realizadas han superado los 50 euros de cada tarjeta.

El periodo para realizar compras con estas tarjetas continúa abierto hasta el 7 de diciembre, fecha límite para utilizarlas en los establecimientos adheridos. Ese día coincide con domingo y el 6 de diciembre es festivo, aunque se trata de una jornada autorizada por la Junta para la apertura comercial.

Las bases de la campaña recuerdan que el saldo no gastado no podrá recuperarse una vez finalice el plazo de consumo. En caso de que quede importe sin utilizar, el 50% correspondiente a la aportación del beneficiario se destinará a una entidad social de Segovia —que se anunciará al cierre de la campaña— y el otro 50% será reintegrado al Ayuntamiento como parte de la aportación municipal.