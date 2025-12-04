La campaña Impulsa Comercio Segovia ha agotado las 11.860 tarjetas previstas, según han informado el Ayuntamiento de Segovia y la Cámara de Comercio de Segovia, entidades impulsora y colaboradora de la iniciativa. Las tarjetas se vendieron por completo ayer a primera hora de la tarde, en una edición que ha contado además con 207 comercios adheridos.
Ambas instituciones han agradecido la respuesta de la ciudadanía y del sector comercial, destacando que la campaña ha permitido incentivar el consumo en el comercio local mediante un modelo de cofinanciación: el 50% aportado por el Ayuntamiento en forma de subvención directa y el 50% restante por los propios usuarios.
Una vez finalizado el periodo de vigencia, las entidades revisarán la documentación de los comercios participantes para determinar el volumen total de negocio generado. Según señalan, la mayoría de las compras realizadas han superado los 50 euros de cada tarjeta.
El periodo para realizar compras con estas tarjetas continúa abierto hasta el 7 de diciembre, fecha límite para utilizarlas en los establecimientos adheridos. Ese día coincide con domingo y el 6 de diciembre es festivo, aunque se trata de una jornada autorizada por la Junta para la apertura comercial.
Las bases de la campaña recuerdan que el saldo no gastado no podrá recuperarse una vez finalice el plazo de consumo. En caso de que quede importe sin utilizar, el 50% correspondiente a la aportación del beneficiario se destinará a una entidad social de Segovia —que se anunciará al cierre de la campaña— y el otro 50% será reintegrado al Ayuntamiento como parte de la aportación municipal.
4 diciembre, 2025
Buenas tardes.
La noticia no habla de lo mal que ha funcionado la tarjeta virtual, con la necesidad de utilizar dos apps, los problemas que ha dado a los comerciantes, que se han visto obligados, muchos, a ayudar a los consumidores a descargar correctamente la primera aplicación (muy poco intuitiva), a introducir los códigos que previamente se habían enviado por e-mail, y luego, a hacer la exportación de la tarjeta a una segunda aplicación. Por si esto fuera poco, a algunos usuarios que teníamos dirección de correo hotmail, previo pago de los 25 euros, hemos visto cómo no nos llegaba el correo con las credenciales por un “fallo”, según la propia cámara de comercio, de la que recibí llamada para advertirme del mismo. Por otro lado, los trabajadores de la cámara de comercio han estado desbordados con la avalancha de quejas y preguntas.
Esto por no hablar del sospecho mal funcionamiento de mi cuenta de correo desde entonces.
Para posibles futuras ediciones, hay mucho que mejorar.