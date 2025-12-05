Diez planes para encender la magia rural esta Navidad

“Navidad en la provincia” es el programa que la Fundación Caja Rural de Segovia ha organizado del 20 al 29 de diciembre, con una completa oferta de talleres navideños y sesiones de cuentacuentos en distintas localidades de la provincia. Ayllón, Campo de San Pedro, Cantimpalos, Cuéllar, El Espinar, Mozoncillo, Nava de la Asunción, Navas de Oro, Riaza y Sanchonuño serán escenario de estas actividades pensadas para disfrutar en familia.

La Fundación Caja Rural de Segovia vuelve a apostar por el entorno rural con “Navidad en la provincia”, una propuesta con 10 actividades gratuitas y de entrada libre hasta completar aforo. Cada municipio se convertirá en un punto de encuentro para disfrutar de talleres como botellas luminosas, bolas de nieve, coronas navideñas, gnomos, juegos de madera o decoración con elementos naturales. También habrá cuentacuentos tradicionales, como “El hombrecillo de mazapán” y “Carta a Papá Noel”. Cada cita será una bonita ocasión para vivir la Navidad en comunidad.

La Fundación Caja Rural de Segovia mantiene su compromiso con el entorno rural y, por ello, como ya hizo en verano con el programa “Retrojuegos”, ha puesto en marcha esta nueva propuesta para seguir acercando actividades culturales y creativas a la provincia y contribuir a que nuestros pueblos sigan llenándose de vida.

Las actividades serán dirigidas por profesionales de Segovia y su provincia, entre los que se encuentran Caravan Palets, Sapere Aude, Tamanka, El Sombrero de la Memoria y Tamamara Art, que guiarán a los niños y niñas en cada actividad para que experimenten, creen y se diviertan mientras descubren la magia de la Navidad sin salir de sus municipios.

Junto con los ayuntamientos colaboradores, la Fundación invita a familias y niños a disfrutar de esta propuesta navideña en la provincia.