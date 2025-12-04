La vigésima octava edición de la Muestra Provincial de Teatro llega mañana jueves, 4 de diciembre, a su fin, después de llenar -o rozar el lleno- en las dieciocho funciones representadas por los grupos de teatro aficionado de la provincia. Zaquizamí, que subirá a partir de las 19:00 horas a las tablas del Teatro Juan Bravo de la Diputación no será la excepción y también presentará un aforo prácticamente completo para el que aún queda alguna entrada disponible, al precio de 4 euros, tanto en taquilla como en Tickentradas.

Con el dramaturgo y actor Sergio Artero al mando, la compañía, establecida en la capital, representará ‘El príncipe travestido y La falsa doncella’, una adaptación de dos de las obras más emblemáticas de Pierre de Marivaux. En la pieza de Zaquizamí, ambas tramas se alternan sin apenas mezclarse entre sí, con un ritmo muchas veces vertiginoso y el amor como hilo conductor. Interpretada por un reparto de más de una quincena de actores, la obra puede presumir de tener diálogos, canciones, bailes, persecuciones, peleas, besos o abrazos.

Además, aportándole un toque personal, Sergio Artero ha querido fusionar su visión del amor romántico con la de Marivaux y el montaje, siendo el original del siglo dieciocho, cuenta con multitud de guiños a la actualidad política española, a Segovia o al cine. Como viene siendo marca de la casa, ‘El príncipe travestido y La falsa doncella’ también interpela directamente al espectador para jugar con él y no escatima en diálogos metateatrales, de modo que cuando los personajes hablan del autor, el público debe decidir si éstos se refieren al francés o al segoviano.

Con la función de Zaquizamí, la Muestra Provincial se despedirá del Juan Bravo hasta 2026 y los segovianos tendrán que esperar a una nueva convocatoria de ‘Aquí Teatro’ para ver girar por los pueblos a muchas de las obras disfrutadas esta edición en el espacio cultural más importante de la provincia.