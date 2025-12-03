Vacunación sin cita previa durante este fin de semana

La Junta de Castilla y León ha habilitado la vacunación sin cita previa frente a la gripe y la COVID 19 los fines de semana. En la provincia de Segovia, se comenzó a vacunar sin cita el pasado sábado, 29 de noviembre, y volverá a aplicarse la vacuna sin cita previa los próximos días festivos 6, 7 y 8 de diciembre. Los ciudadanos de cualquier punto de la provincia que deseen vacunarse en esas fechas deben acudir preferiblemente al centro de salud ‘Segovia III’ de la capital. El horario de vacunación se extiende desde las 9.00 a las 21.00 horas.

De no poder desplazarse hasta este centro, también pueden recibir la vacuna en cualquiera de los otros doce Puntos de Atención Continuada de los centros de salud habilitados.

Cada fin de semana que se abra la vacunación sin cita previa, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia informará previamente para que la población conozca fechas y horas en las que puede acudir a vacunarse. Cabe recordar que, de lunes a viernes en horario de mañana, también se puede seguir solicitando cita en el centro de salud correspondiente.

40.698 segovianos se han vacunado ya de gripe y 22.734 de covid

El pasado 14 de octubre comenzó en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, y dos semanas antes lo hizo con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños entre 6 meses a 8 años (inclusive) y las mujeres embarazadas.

A fecha 1 de diciembre, el registro indica que en la provincia de Segovia, ya se han vacunado frente a la gripe 40.698 personas; frente a la covid 19, lo han hecho 22.734; y frente al virus respiratorio sincitial (VRS), se han inmunizado 629 niños.

Como novedad en esta temporada, la Consejería de Sanidad ha incluido la vacunación frente a virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas en centros de personas mayores y en centros de atención a la discapacidad. Igualmente, se vacuna a personas de 50 o más años a las que se ha realizado un trasplante de órgano sólido (TOS) o trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en los dos últimos años o un trasplante pulmonar, independientemente del tiempo transcurrido. Se utiliza para ello la vacuna recombinante adyuvada frente a VRS. Hasta el pasado jueves 27 de noviembre, se han administrado 2.522 dosis en Segovia de la vacuna frente a VRS en estos casos.

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe, así como sus complicaciones. Además de la vacunación, se recomiendan las siguientes medidas de prevención:

Taparse la boca al toser o al estornudar con la parte interna del codo o con pañuelos desechables.

Lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o estornudado.

Procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o al limpiar las secreciones nasales.

Limitar el contacto, en la medida de lo posible, con otras personas si se tiene malestar, fiebre u otros síntomas de gripe para evitar contagiarlas.

En caso de tener síntomas respiratorios, es recomendable el uso de mascarilla. También se aconseja su utilización como medida de protección personal a personas vulnerables, como personas mayores o inmunodeprimidas, especialmente en espacios cerrados, ya que podrían tener menor respuesta a las vacunas y mayor riesgo de enfermedad grave.

Evitar el contacto con personas enfermas.

Mantener una adecuada ventilación de los espacios cerrados, especialmente en lugares concurridos.

.