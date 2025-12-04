Nuevos caminos para unir La Albuera y San Lorenzo

El Ayuntamiento de Segovia continúa desarrollando el proyecto “Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad”, dentro del cual se están ejecutando actuaciones orientadas a mejorar la conexión peatonal entre los barrios de La Albuera y San Lorenzo. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

El alcalde, José Mazarías, y el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, han visitado los trabajos que incluyen la creación de un espacio de biodiversidad entre el cementerio y el Camino de la Presa. En esta zona se están acondicionando dos senderos perimetrales del cementerio y un tercer camino que enlaza con el Camino de la Presa, permitiendo la comunicación peatonal directa entre ambos barrios.

El sendero ha sido nivelado y rellenado con jabre, y se han instalado traviesas de madera para salvar desniveles. Asimismo, se están renovando arquetas y desagües para evitar filtraciones, además de implantar un sistema de riego destinado a la futura plantación de especies arbóreas y arbustivas. La actuación, ejecutada por la empresa El Ejidillo, cuenta con un presupuesto de 73.669,05 euros.

Huertos urbanos

El proyecto incluye también la creación de huertos urbanos en la cabecera del valle de Tejadilla, completando la red situada en los tres valles principales de la ciudad. Estos espacios se están delimitando mediante vallados y conectarán con una red de caminos. Además, se habilita un nuevo acceso desde la carretera de Villacastín.

En la misma zona se están formando tres charcas naturales, que se acondicionarán con flora y fauna acuáticas. También está prevista la plantación de especies arbóreas y arbustivas en el entorno de las pistas de la calle Greco, junto a la instalación de nuevos sistemas de riego.

El camino posterior al colegio Carlos de Lecea será acondicionado y contará con nuevas áreas de sombra. En la ladera tras el centro educativo se está aplicando un sistema de contención natural mediante especies trepadoras. Se construirán dos miradores, uno de ellos con un aula de educación ambiental disponible para actividades del Ayuntamiento y de la asociación vecinal.

Esta intervención, ejecutada por la empresa TBF Espacios Verdes con un presupuesto de 422.250,46 euros, permitirá la renaturalización integral del entorno mediante repoblación de especies y sistemas de riego. Tras las obras del colector de Tejadilla, también continúa la restauración del arroyo desde la cabecera del valle hasta la depuradora, con especial atención a la flora de ribera.